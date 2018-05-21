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'Dadaşlar' küllerinden doğdu

Süper Lig'e 17 yıl önce Erzurumspor takımıyla veda eden "Dadaşlar", Büyükşehir Belediye Erzurumspor ekibiyle 17 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'e çıkarak üstün başarı örneği sergiledi.

'Dadaşlar' küllerinden doğdu

Süper Lig'e 17 yıl önce Erzurumspor takımıyla veda eden "Dadaşlar", Büyükşehir Belediye Erzurumspor ekibiyle 17 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'e çıkarak üstün başarı örneği sergiledi.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 13:53
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'Dadaşlar' küllerinden doğdu

Süper Lig'e 2000-2001'de Erzurumspor takımıyla veda eden "Dadaşlar", Büyükşehir Belediye Erzurumspor ekibiyle adeta küllerinden doğarak 17 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'de yer alma başarısı gösterdi.

1997-1998 sezonunda yer aldığı 2. Lig'de mücadele ettiği grubu lider tamamlayan ve Yükselme Grubu maçları sonunda en üst lige çıkma başarısı gösteren Erzurumspor, 2000-2001 sezonunu 17. sırada tamamladı ve yeniden bir alt lige düştü.

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle zor günler geçiren ve düşüş yaşayan Erzurum ekibi, Aralık 2010'da sahasında oynadığı Trabzon Karadenizspor maçına "Bizden bu kadar" pankartıyla çıkarak, liglerden çekildi.

Erzurumspor'un liglerden çekilmesinin ardından amatör liglerde mücadele eden Erzurum Büyükşehir Belediyespor takımının 3. Lig'e yükselebilmesi için çalışmalara hız verildi. 2012'de Erzurum Büyükşehir Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olarak 3. Lig'e yükseldi.

Daha sonra ismi Büyükşehir Belediye Erzurumspor olarak değiştirilen mavi-beyazlı ekip, 2015-2016 sezonunda 3. Lig'i şampiyon tamamlayarak 2. Lig'e çıktı.

2016-2017 sezonunda mücadele ettiği 2. Lig'de play-off'lara kalan ve finalde Gümüşhanespor'u tek golle mağlup eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 1. Lig'e yükseldi.

11. haftanın ardından teknik direktör değişikliği

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2017-2018 sezonuna da şampiyonluk parolasıyla girdi ama alınan kötü sonuçlar nedeniyle 11. haftanın ardından teknik direktör Osman Özköylü ile yollar ayrılarak, Mehmet Altıparmak ile anlaşma sağlandı.

Altıparmak yönetiminde iyi bir çıkış yakalayan mavi-beyazlı ekip, büyük başarı göstererek 1. Lig'de play-off oynama hakkı elde etti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, taraftarının da desteğiyle 19 Mayıs Cumartesi günü Bursa'da yapılan play-off finalinde Gazişehir Gaziantep'e penaltı atışlarında 5-4 üstünlük kurarak, Erzurum'un 17 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'de temsil edilmesini sağladı.

Hedef, Süper Lig'de tutunmak

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Onursal Başkanı Mehmet Sekmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurumspor'un 2000-2001 sezonunda Süper Lig'e veda ettiğini hatırlattı.

Süper Lig'in Erzurumlular için bir hasret olduğunu ifade eden Sekmen, "Bu şehre peş peşe şampiyonluklarla Süper Lig'e yükselmek nasip oldu. Şimdi diğer bir vazifemiz orada tutunmak ve başarılar elde etmek. Türkiye'mizi hem ulusal hem de uluslararası düzeyde temsil etmek arzusundayız." diye konuştu.

Kulübün basın sözcüsü Metin Barlak ise Erzurumspor takımının ekonomik sıkıntılar nedeniyle liglerden çekildiğini anımsatarak, "O günden bugüne çok büyük çabalar sarf edildi, çok güzel şeyler yapıldı. BAL Ligi'nden başlayarak çok şükür bugün yeniden Süper Lig'e yükseldik." ifadelerini kullandı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Süper LigBüyükşehir Belediye ErzurumsporErzurumspor
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