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'Dadaş' Tshabalala'dan taraftara söz

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yeni transferi Siphiwe Tshabalala, sahada ortaya koyacağı performansla taraftarların sevgisine karşılık vermek istediğini söyledi.

'Dadaş' Tshabalala'dan taraftara söz

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yeni transferi Siphiwe Tshabalala, sahada ortaya koyacağı performansla taraftarların sevgisine karşılık vermek istediğini söyledi.

12 Eylül 2018 Çarşamba 15:22
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'Dadaş' Tshabalala'dan taraftara söz

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yeni transferi Siphiwe Tshabalala, sahada ortaya koyacağı performansla taraftarların sevgisine karşılık vermek istediğini söyledi. 

Mavi-beyazlı ekibin, transfer döneminin son gününde renklerine bağladığı Güney Afrika'dan 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Siphiwe Tshabalala, takımla çalışmalarını kulüp tesislerinde sürdürüyor.

Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği ve transferi kentte büyük heyecan uyandıran Tshabalala'ya Erzurumlular, "Dadaş Tshabalala" diyor.

"Taraftarın büyük beklenti içerisinde olduğunun farkındayım"

Tshabalala, AA muhabirine yaptığı açıklamada, transferinden hemen sonra ilk maçını oynamaktan mutlu olduğunu söyledi.

Oyuna girdiğinde taraftarların kendisini coşkuyla karşılamasından dolayı heyecanlandığını ifade eden Tshabalala, şöyle konuştu:

"Çok büyük bir taraftar kitlemizin olduğunu, çok büyük bir camia olduğunu biliyordum. Buraya gelmeden sosyal medyadan, internetten takip ediyordum. Taraftarların maçlarda sahaya gelip takıma böyle çok güçlü destek vereceklerini biliyordum. Taraftarların benimle ilgili büyük beklentisinin olduğunun farkındayım. Elimden geleni yaparak çok çalışacağım ve bu beklentileri karşılamaya çalışacağım. Kendi adıma değil, benim için önemli olan takımın başarısıdır."

"Dadaş Tshabalala, diye çağırıyorlar"

Tshabalala, Sivasspor maçını çok önemsediklerini ve maça çok iyi hazırlandıklarını belirtti. 

Takımın sıralamada iyi bir yerde olmadığını aktaran Tshabalala, "Bu böyle devam edecek anlamına gelmiyor, bunu değiştireceğiz ve çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Erzurum'un her yerinde taraftarların kendisine sevgisini ve desteğini gösterdiğini anlatan Tshabalala, şunları kaydetti:

"Buraya gelmeden, transfer olmadan önce, daha Güney Afrika'dayken taraftarın desteği başlamıştı. Benim artık onlara bu sevginin karşılığını sahada verme zamanım geldi. Onlara bu sevginin ve desteğin karşılığını vereceğim. Taraftarlar bana 'Dadaş' lakabını taktı. Çoğu taraftar şimdiden dışarıda beni 'Dadaş Tshabalala' diye çağırmaya başladı."

AA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigDadaşBüyükşehir Belediye ErzurumsporSiphiwe Tshabalala
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