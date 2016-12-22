Erzurum'un ev sahipliğinde 2011 yılında düzenlenen Dünya Üniversite Oyunları (Universiade) için yaklaşık 6 yıl önce kurulan Kadın Curling Milli Takımı, başlangıçta malzeme eksikliğine rağmen büyük bir özveriyle Avrupa'da A klasmanına kadar yükseldi.
Katıldığı organizasyonlarda farklı başarılar elde eden Kadın Curling Milli Takımı, en son İskoçya'da düzenlenen Avrupa Curling Şampiyonası'nda B klasmanını gümüş madalyayla tamamladı.
Curling Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Akın, yaptığı açıklamada, Türkiye'de curling macerasının Dünya Üniversite Oyunları ile başladığını söyledi.
Yarışmanın Erzurum'un ev sahipliğinde yapılması dolayısıyla Türkiye'nin müsabakada kendi takımıyla katılma mecburiyetinin bulunduğunu ifade eden Akın, süreci şöyle anlattı:
"Buz sporlarında ev sahibi olarak bu alanda yarışmak zorundasınız. 2010 yılında takımı kurduk ve maceramız başladı. İlk olarak sporcularımızı toplayarak eğitimden geçirdik. Eğitimlerin sonunda başarılı sporcuları seçerek milli takımı oluşturduk. 2011 yılından itibaren sıkı bir şekilde çalışmalara başladık. Peşinden başarılar almaya başladık. En son bu yıl İskoçya'da düzenlenen yarışmadan gümüş madalyayla döndük. Kız sporcularımız Avrupa'nın en iyi 10 takımı ve dünyanın da en iyi 15 takımından biri olmayı başardı."
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