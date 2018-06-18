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Cüneyt Çakır, Rusya-Mısır müsabakasında 4. hakem olacak

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'nda yarın Rusya ile Mısır arasında oynanacak A Grubu müsabakasında 4. hakem olarak görev yapacak.

Cüneyt Çakır, Rusya-Mısır müsabakasında 4. hakem olacak

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'nda yarın Rusya ile Mısır arasında oynanacak A Grubu müsabakasında 4. hakem olarak görev yapacak.

18 Haziran 2018 Pazartesi 16:26
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Cüneyt Çakır, Rusya-Mısır müsabakasında 4. hakem olacak

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'nda yarın Rusya ile Mısır arasında oynanacak A Grubu müsabakasında 4. hakem olarak görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Saint Petersburg şehrindeki Saint Petersburg Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı, Paraguay Futbol Federasyonundan Enrique Caceres yönetecek.

Bahattin Duran'ın yedek yardımcı hakem olarak görev alacağı mücadelede, Eduardo Cardozo ve Juan Zorrilla ise yardımcı hakemlik görevini üstlenecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
FIFACüneyt Çakır2018 FIFA Dünya Kupası
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