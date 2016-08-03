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Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu dünya takviminde

Türkiye'nin en büyük bisiklet organizasyonu Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, 3 yıl boyunca Dünya Turu takviminde yer alacak.

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu dünya takviminde

Türkiye'nin en büyük bisiklet organizasyonu Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, 3 yıl boyunca Dünya Turu takviminde yer alacak.

03 Ağustos 2016 Çarşamba 09:57
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Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu dünya takviminde

 Türkiye'nin en büyük bisiklet organizasyonu Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, 3 yıl boyunca Dünya Turu takviminde yer alacak.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu 2017'den itibaren Dünya Turu takvimine dahil etti.

Marmara Turu adıyla 1963'te başlayan ve ilk kez 1965'te uluslararası statü kazanan organizasyon, 1966'da Cumhurbaşkanlığı makamı himayesine alındı.

Dünyanın tek kıtalararası bisiklet turu organizasyonu olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 2008'den itibaren UCI tarafından 2.1 yarışma kategorisine, 2010'da da Hors Category (2.HC) seviyesine yükseltildi.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun bu alandaki en üst kategori olan Dünya Turu seviyesine yükseltilmesi için 12 Temmuz'da İsviçre’nin Montrö kentinde, UCI yetkilileriyle Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı Mücahit Küçükyılmaz ve beraberindeki heyetin temaslarda bulunduğu bildirildi.

Gerçekleştirilen görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamı ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın; organizasyonun Dünya Turu seviyesine yükseltilmesi halinde Türkiye'nin devlet, özel sektör ve millet olarak her türlü desteği vereceğini içeren mektubunun, UCI Başkanı Brian Cookson'a iletildiği belirtildi.

Normal sürecin eylül ayında tamamlanması beklenirken, 15 Temmuz'daFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminden sonra UCI'nın bir anlamda Türkiye’ye jest ve destek mahiyetinde hızlı bir karar alarak Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu, Dünya Turu seviyesine yükselttiği kaydedildi.

AA

Son Güncelleme: 03.08.2016 09:58
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet TuruDünya TuruUluslararası Bisiklet BirliğiBisiklet
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