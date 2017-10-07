Cumhurbaşkanı Erdoğan engelli basketbolcuların hayalini gerçekleştirdi

Geçen yıl "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet edilen kulübün başkanı Bedri Korkmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, tekerlekli sandalye talebinde bulundu.

Erdoğan'ın talimatı üzerine Muş'a gelen görevliler, engellilerin beden ölçülerine göre tekerlekli sandalye siparişi verdi.

Tekerlekli sandalyelerine kavuşan basketbolcular, Atatürk Spor Salonu'nda çalışmalarına başladı.

"En büyük hayalimizi gerçekleştirdi"

Kulüp başkanı Bedri Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulüp olarak 16 yıldır basketbol oynadıklarını söyledi.

Yıllardır mücadele vermelerine rağmen, hiç kimseden destek alamadıklarını anlatan Korkmaz, şöyle konuştu:

"Engelli arkadaşlarımızın en büyük hayali, hep büyük takımların kullandığı sandalyelere sahip olabilmekti. Geçen yıl Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gittiğimizde Cumhurbaşkanımıza böyle bir eksiğimizin olduğunu söyledik. Muş'a döndükten sonra Cumhurbaşkanımız talimat vermiş. Yetkililer buraya gelerek sandalye ölçülerimizi aldılar. En büyük hayalimiz olan bu sandalyeleri bize gönderen Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, en büyük hayalimizi gerçekleştirdi."

Korkmaz, maçlara gidebilmeleri için desteğe ihtiyaçları olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gösterdiği duyarlılığı yerel yöneticilerden de beklediklerini ifade etti.

"Sandalyelerin hakkını vermeye çalışacağız"

Muş temsilcisinin genç milli takım oyuncusu Mevlüt Erdenci de destek almadan 1. Lig'de mücadele ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tekerlekli sandalyelerimiz çok eski olduğu için maçlarda başarısız oluyorduk. Yeni gelen sandalyelerle daha güzel başarılar elde edeceğiz. Sandalyelerin hakkını vermeye çalışacağız. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum."