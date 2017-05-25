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Cristiano Ronaldo'ya vergi kaçırma suçlaması

İspanyol maliyesinin, imaj gelirlerinden yaklaşık 8 milyon avro vergi kaçırdığı iddiasıyla Cristiano Ronaldo hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öne sürüldü.

Cristiano Ronaldo'ya vergi kaçırma suçlaması

İspanyol maliyesinin, imaj gelirlerinden yaklaşık 8 milyon avro vergi kaçırdığı iddiasıyla Cristiano Ronaldo hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öne sürüldü.

25 Mayıs 2017 Perşembe 11:05
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Cristiano Ronaldo'ya vergi kaçırma suçlaması

İspanyol maliyesinin, imaj gelirlerinden vergi kaçırdığı iddiasıyla Real Madrid'in Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öne sürüldü.

Katalonya'nın önemli gazetelerinden La Vanguardia başta olmak üzere bazı İspanyol medya kuruluşlarında çıkan haberlerde, Ronaldo'nun 2011-2014 yıllarında imaj gelirlerinden 8 milyon avroluk vergi kaçırdığı iddiasıyla maliyenin, Madrid'deki mali ve ekonomik yolsuzluklar savcılığına suç duyurusunda bulunduğu ve savcılığın da hemen konuyu araştırmaya başladığı bildirildi.

Verilen bilgilerde, Ronaldo'yu suçlayacak yeterli delile sahip olduğu ileri sürülen savcılığın, 30 Haziran'a kadar dava açma girişimlerine başlayacağı iddiasında bulunuldu.

Ronaldo'nun Real Madrid'e transfer olmadan önce 2009'un başlarında, imaj gelirlerini Virgin Adaları'ndaki farklı şirketlere yönlendirdiği ve burada 150 milyon avroluk para topladığı iddia edildi.

AA

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