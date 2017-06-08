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Conte'den Costa'ya 'ayrıl' mesajı

Chelseali futbolcu Costa, "Conte mesaj göndererek gelecek sezon beni kadroda düşünmediğini ve takım bulmam gerektiğini söyledi." dedi.

Conte'den Costa'ya 'ayrıl' mesajı

Chelseali futbolcu Costa, "Conte mesaj göndererek gelecek sezon beni kadroda düşünmediğini ve takım bulmam gerektiğini söyledi." dedi.

08 Haziran 2017 Perşembe 12:54
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Conte'den Costa'ya 'ayrıl' mesajı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin golcüsü Diego Costa, teknik direktör Antonio Conte'nin gelecek sezonki kadro planında yer almadığını söyledi.

İspanya ile Kolombiya arasında oynanan hazırlık maçının ardından basın mensuplarına röportaj veren Costa, Chelsea'deki geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Geçen sezonu şampiyon tamamlayan Chelsea'nin teknik direktörü Conte ile bu konuda konuştuğunu aktaran 28 yaşındaki futbolcu, "Conte mesaj göndererek gelecek sezon beni kadroda düşünmediğini ve takım bulmam gerektiğini söyledi." dedi.

"Çok üzücü bir durum"

İtalyan teknik adamla anlaşamadığını belirten Brezilya asıllı İspanyol golcü, "Geçen sezon aramızda iyi bir ilişki kuramadık. Beni takımında görmek istememesi ve bana güvenmemesi, çok üzücü bir durum." ifadelerini kullandı.

Eski takımı Atletico Madrid'e dönme olasılığını da değerlendiren Costa, İspanyol temsilcisinin transfer yasağı nedeniyle imza atması halinde ocak ayına kadar forma giyemeyeceğini hatırlatarak, "Madrid'e gidersem 5 ay maça çıkamayacağım. Bu, üzerinde düşünmem gereken, karmaşık bir durum ama Atletico Madrid'i ve o kentte yaşamayı seviyorum." şeklinde konuştu.

Chelsea, geçen sezon 93 puanla ligde şampiyonluğa uzanırken, Costa ise 20 kez ağları sarsarak bu başarıda önemli pay sahibi olmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
İngiltere Premier LigConteChelseaDiego CostaAntonio Conte
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