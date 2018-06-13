Comolli, resmi sözleşmeye imza attı

İSTANBUL

Fenerbahçe Kulübü, sportif direktörlük görevine getirdiği Damien Comolli ile sözleşme imzaladı.

Ülker Stadı'nda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile başkan yardımcısı Semih Özsoy'un da hazır bulunduğu törende Comolli, 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ile sarı-lacivertli kulübün yöneticilerinin de yer aldığı imza töreninde konuşan Ali Koç, yeni sezonda futbol takımının teknik direktörünün ya Aykut Kocaman ya da yabancı bir isim olacağını söyledi.

Koç, Aykut Kocaman'la 2 kez görüştüğünü anlatarak, şöyle konuştu:

"Mevcut resmi çekmek için hocamız çok yardımcı oldu. Bana şahsen sorarsanız, hocamızın bu kadroyla geçen sezon bizi ikinci yapması büyük bir başarıdır. Sadece kadro yapısı olarak değil yaşadığı iklim için de söylüyorum. Önümüzdeki sezon için beklentilerimizi paylaştık. Net bir şey söyleyebilirim, yerli hocayla devam edersek Aykut Kocaman'dan başkası olmayacak. 'Ersun hocayla falan görüştü' haberleri nereden çıkıyor? Aykut hocadan bir müddet süre istedim. Bu süre cuma gününe kadardı ama Comolli'nin çalışmaları biraz daha uzun sürdü. Yakın zamanda nihai kararımızı vereceğiz.

"Fernandao'yu 3 milyon dolara sattık"

Brezilyalı futbolcusu Jose Fernandao'yu Suudi Arabistan ekibi El Wehda'ya satmadan önce Aykut Kocaman'a bilgi verdiklerini anlatan Koç, "Fernandao beklemediğimiz bir teklifti. 32 yaşında bir oyuncu, kontratı seneye bitiyor. 6 ay sonra boşa çıkacaktı. Dolayısıyla kulübün çıkarları doğrultusunda en doğru kararın bu olduğunu düşündük ekonomik olarak. Fernandao'yu 3 milyon dolara sattık. Eski kulübüne yüzde 20 pay ödenir kısmını da bertaraf ettik." ifadelerini kullandı.

Ali Koç, transferde kiralama yöntemini daha fazla uygulayacaklarını ve İspanyol ekibi Barcelona'dan ilgilendikleri futbolcular olduğunu da aktararak, şunları kaydetti:

"Benim 'panik transfer' dediğim şeyi yapmayacağız. Avrupa'dan elendikten sonra dikkat dağıtalım diye panik halinde transfer yapmayacağız. Geçen yıl Vardar'a elendikten sonra olduğu gibi olmayacak. Bir transfer son dakika fırsatı olursa olabilir. Panik transferleri hiç yapmayacağımızı taahhüt edebilirim."

Comolli'yle 1 senedir çalıştıklarını vurgulayan Koç, "Çok önemli bir isim Comolli. Biri yetenek bulup yıldızlaştırmak daha da önemlisi genç yeteneklerin gelişmesini sağlamak adına önemli biri. Bu iki konuya çok önem verdim. Yanlış kişilerle yanlış işlere girdiğiniz zaman sınırlı kaynakların çarçur edildiğini gördük. Kendisinin bu konudaki hassasiyeti beni bu konuda daha da cesaretlendirdi. İnsanlık ve kişilik olarak en doğru insanı bulduk. İnşallah beni yanıltmazsın Comolli." şeklinde konuştu.

Comolli: "Yerli tercihimiz Aykut Kocaman"

Sarı-lacivertli futbol takımının yeni sportif direktörü Comolli, teknik direktör konusuna açıklık getirerek, şunları kaydetti:

"Bu konu açıkçası çok basit. Aykut hocayla birebir toplantı yaptım. Sayın Kocaman'la yaptığım toplantıdan çok keyif aldım. Çok kibar, kulübünü çok seven, futbolcuları tarafından saygı duyulan biri. Her departman için bir rapor alıyorum kendisinden. Ben de yönetime bir rapor sunacağım ve son karar onların olacak. Gerek Türkiye gerekse yurt dışında teknik direktör piyasasına çok hakimiz. Yerli olursa kesinlike Kocaman olacak. Yabancı teknik direktörlerle ilgi çok fazla çalışma yaptık. Hangi hoca boşta, hangisi takımından ayrılmak istiyor, biliyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

Basında teknik direktörlük için adı geçen Zeljko Buvac'ın sorulması üzerine Fransız futbol adamı, "İsim söylemek doğru değil. Taraftarın isteğini heyecanını anlıyorum. Aykut Kocaman'ın şu anda devam eden kontratı var. İsim söylersem durum çok karışır." dedi.

"Transferleri ön elemeye yetiştirmeye çalışacağız"

Comolli, transferlerin UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarına yetişeceğini aktardı.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın Fenerbahçe için çok önemli olduğunu vurgulayan Comolli, şu ifadeleri kullandı:

"Bütün transferleri ilk ön eleme turuna kadar bitirmek istiyoruz. Transferlerin yüzde 80-90'ının hatta yüzde 100'ünün ön elemeden önce bitmesini istiyorum. Bazen futbolda her şeyi kontrol edemezsiniz. Transferi son dakika yapmaktan nefret ederim. Daha önce kariyerimde başarılı ve başarısız transferlerim oldu. Şampiyonlar Ligi'ne kalma fırsatı elde edersek de transfere para harcama konusunda saçmalamayacağız. Aynı kurduğumuz transfer sistemine devam edeceğiz."

Fenerbahçe'ye geldiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Comolli, sözlerine şöyle devam etti:

"Burada olmak benim için ayrıcalık. Futbolda bulunan herkes Fenerbahçe'nin potansiyelinin büyüklüğünü bilir. Geldikten sonra Fenerbahçe'nin Türk futbolundaki ağırlığı ve sorumluluğuna hayran kaldım. Herkes bu kulüp için omuz omuza verdi. Bunu görmek çok güzel. Yeni bir futbol kültürü inşa etmek istiyoruz. Türkiye'de daha önce görülmemiş bir futbol kültürünü inşa edeceğiz. Umarım başarılı oluruz. Fenerbahçe, Avrupa'da her zaman saygı duyulan, bilinen bir kulüp oldu. Fenerbahçe artık genç oyuncuları geliştirmesiyle daha da büyümek istiyor. Fenerbahçe'nin futbol markasını oluşturmaya çalışacağız."

Kulüpteki altyapı ve scout sisteminin kendisinde hayal kırıklığı yaşattığını vurgulayan Comolli, "Kafamızda her şey çok net. Potansiyeli olan milli takımda oynayabilecek oyuncular keşfetmek istiyoruz. Türkiye sınırları dışında çok yere ulaşacak iyi bir ekip kurmak istiyoruz. Şu an anlamış olduğumuz scoutlarımız var. Çalışmalarımız sürüyor bu konuda. İletişim içinde oluğumuz dünya çapında pek çok isim var." değerlendirmesinde bulundu.

Finansal Fair Play'in (FFP) kendileri için bir mazeret olmayacağını da aktaran Comolli, sözlerini şöyle tamamladı:

"Finansal şartlar beklediğimizden çok daha kötü çıktı. Bu bahane olamaz bizim için kesinlikle. Fenerbahçe için her zaman elimizden gelen en iyisini yapacağız. FFP asla bir bahane olmayacak. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü kesinlikle biliyoruz. Seneye kontratı biten oyuncular olacak. Bu futbolcularla diyalog içine girip konuşacağız. Transferleri yaparken finansal duruma bakacağız. Geçen yılın ligin en iyi ofansif takımı olduk. Yaşı küçülterek daha iyi bir duruma geleceğiz."