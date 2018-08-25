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Coman'ın sakatlığı ciddi

Almanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Bayern Münih, Fransız kanat oyuncusu Kingsley Coman'ın sakatlığı yüzünden sahalardan birkaç hafta uzak kalacağını açıkladı.

Coman'ın sakatlığı ciddi

Almanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Bayern Münih, Fransız kanat oyuncusu Kingsley Coman'ın sakatlığı yüzünden sahalardan birkaç hafta uzak kalacağını açıkladı.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 10:16
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Coman'ın sakatlığı ciddi

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, Fransız kanat oyuncusu Kingsley Coman'ın sakatlığı yüzünden sahalardan birkaç hafta uzak kalacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hoffenheim'ı 3-1 yendikleri sezonun açılış maçında sakatlanan Coman'ın sol ayak bileği bağlarında yırtık tespit edildi. Ameliyat edilecek 22 yaşındaki futbolcunun, sağlığına kavuşmasının haftalar alacağı belirtildi.

Fransız milli futbolcu, şubat ayında aynı bileğinden ameliyat edilmiş ve 2,5 ay forma giyememişti. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Almanya Birinci Futbol LigiBayern MünihKingsley Coman
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