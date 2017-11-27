Colin Kazım'dan Türk bayraklı paylaşım

Brezilya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Corinthians'ta forma giyen milli futbolcu Colin Kazım Richards, şampiyonluk kutlamalarında Türk bayrağıyla poz verdi.

Ligde 16 Kasım'da konuk ettiği Fluminense'yi 3-1 yenerek bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Corinthians, düzenlenen törenle kupasını aldı. Ligde 7. şampiyonluğunu ilan eden Corinthians'a sahasında Atletico Mineiro ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından kupası takdim edildi.

Colin Kazım, sosyal medya hesabı Twitter'dan şampiyonluk kutlamalarında Türk bayrağıyla çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Türk oyuncu, ay-yıldızlı bayrağı taşıyan Corinthianslı taraftarlarla özçekim gerçekleştirdiği fotoğrafı da yayımladı.

Milli futbolcu, 2017 Ocak'tan bu yana formasını giydiği Corinthians ile ligde çıktığı 13 maçta bir kez fileleri havalandırdı.

Colin Kazım Richards, daha önce Fenerbahçe'nin yanı sıra İskoç ekibi Celtic ve Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile de lig şampiyonluğu yaşamıştı.