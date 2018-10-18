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Çok rahatım, isteyen istediği şekilde araştırabilir

Antalyaspor Teknik Direktörü Korkmaz, hakkında FETÖ soruşturması olduğuna yönelik iddiaya ilişkin, "Ben bu konuda çok rahatım. İsteyen istediği şekilde araştırabilir, sorabilir." dedi.

Çok rahatım, isteyen istediği şekilde araştırabilir

Antalyaspor Teknik Direktörü Korkmaz, hakkında FETÖ soruşturması olduğuna yönelik iddiaya ilişkin, "Ben bu konuda çok rahatım. İsteyen istediği şekilde araştırabilir, sorabilir." dedi.

18 Ekim 2018 Perşembe 13:46
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Çok rahatım, isteyen istediği şekilde araştırabilir

ANTALYA

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, futbolda FETÖ dosyası kapsamında hakkında soruşturma olduğu iddia edilen haberle ilgili soruya verdiği cevapta, "Uzun yıllar milli takım, Galatasaray forması giydim. Sonrası teknik direktörülük hayatına atıldım. Benim ve ailemin hayat tarzı belli. Benim bu işlerle hayatım boyunca işim olmadı, olmaz da. Çevremizdeki insanlar beni ve ailemi çok iyi tanıyor ve yaşantımızı da biliyor. Ben bu konuda çok rahatım. İsteyen istediği şekilde araştırabilir, sorabilir. Maalesef sosyal medya veya böyle tarz haberler iki sene önce de çıktı. Tekzip yapmıştım. Daha önce benimle ilgili iki sene önce bununla alakalı biri çıkıp konuştu. Sonra televizyon aracılığıyla benden özür diledi." ifadelerini kullandı.

"Alanyaspor maçına odaklanmalıyız" 

Bülent Korkmaz, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la yapacakları maçın zor ve çekişmeli geçeceğini söyledi.

Milli maçlar arasında sakat oyuncularının iyileştiğini ve Evkur Yeni Malatyaspor'la iyi bir hazırlık maçı oynadıklarını aktaran Korkmaz, forma şansı bulamayan futbolcuların durumunu gördüklerini belirtti. 

Takımın şu anki durumundan memnun olduğunu dile getiren Korkmaz, "Bu maça en iyi şekilde hazırlandık. Alanyaspor kendi sahasında iyi mücadele ediyor. Çok koşmamız ve mücadele etmemiz gereken maçlardan biri de bu karşılaşma. İnşallah istediğimiz sonucu alırız. Hafta sonu Antalyaspor'un kazanmasını istiyorum. Şu an Alanya maçına odaklanmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ligde ilk yarıyı mümkün olduğu kadar yukarıda bitirmeyi hedeflediklerini anlatan Korkmaz, kırmızı-beyazlı takımda aile bağlarının çok güçlü olduğunu, bu avantajı kullanmaya devam edeceklerini ifade etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor Teknik Direktörü Korkmaz
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