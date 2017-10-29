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Çocuk yurdundan antrenörlüğe

Çocuk Esirgeme Kurumundayken 7 yaşında başladığı dövüş sanatlarında birçok dünya şampiyonluğu elde eden milli sporcu Khayal Abdullayev, Karabük'te yeni sporcular yetiştiriyor.

Çocuk yurdundan antrenörlüğe

Çocuk Esirgeme Kurumundayken 7 yaşında başladığı dövüş sanatlarında birçok dünya şampiyonluğu elde eden milli sporcu Khayal Abdullayev, Karabük'te yeni sporcular yetiştiriyor.

29 Ekim 2017 Pazar 16:55
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Çocuk yurdundan antrenörlüğe

KARABÜK - Karabük'te yaşayan milli sporcu Khayal Abdullayev, Çocuk Esirgeme Kurumundayken 7 yaşında başladığı dövüş sanatlarında kazandığı birçok dünya şampiyonluğunun ardından antrenör oldu.

Ablasıyla Azerbaycan'da Çocuk Esirgeme Kurumunda kalan Abdullayev, 7 yaşında antrenör Azad Asgarov'un kendisinde yeteneği fark etmesiyle spora başladı.

Esirgeme yurdundaki çocuklara da örnek olan Abdullayev, birçok turnuvaya katılarak dereceler elde etti.

Anadolu Üniversitesi ve Karabük Üniversitesi'nde eğitim alan Abdullayev, artık Karabük'te bir spor salonunda sporcu yetiştiriyor.

Abdullayev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, spora başlamasının ardından hayatının değiştiğini söyledi.

Çocukluğunda çok zorluklar yaşadığını ifade eden Abdullayev, "Ne annem var ne de babam, bir ablam var. Onunla büyüdük. Çocuk Esirgeme Kurumundaki çocuklarının herkes sokakta büyüdüğünü düşünüyor. Hocam bendeki yeteneği gördü ve spor salonuna götürdü. Çocuk Esirgeme Kurumundaki çocuklara örnek olsun diye bana sporu öğretti. 2011 yılında ilk kez Ukrayna'da dünya şampiyonu oldum." diye konuştu.

Daha sonra Anadolu Üniversitesi'nde öğrenim gördüğünü anlatan Abdullayev, AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal ile tanıştığını ve 2013'te Karabük'e geldiğini belirtti.

Abdullayev, Türkiye ve Karabük halkına her zaman yanında oldukları için teşekkür ederek, "Türkiye'de şampiyon oldum, seçmelere katıldım. Bundan sonra şampiyonalara çok fazla katılmayacağım. Gençlerin önünü açacağım. Gençler de milli sporcu olsun, sporun faydasını anlasınlar." dedi.

"Önemli olan ay-yıldız"

Milli sporcu olunduğunda devletin gençlere çok fazla destek verdiğini aktaran Abdullayev, "Milli sporcu olduğunuzda bir adım öndesiniz. Dünya şampiyonu olduğunuzda atanma şansınız var. Ben çocuklara bunları söylemek istiyorum. Şampiyon olduğunuzda devletin size bağışladığı çok şey var. Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız sağ olsunlar." ifadelerini kullandı.

Artık Karabük'te yaşadığını vurgulayan Abdullayev, şunları kaydetti:

"Burada spor salonunda hoca olarak çalışıyorum. Burada çocukları eğitiyorum, kendim de hazırlanmış oluyorum. Önemli olan para değil, önemli olan yetişsin Türk halkına bir hizmet versin. Önemli olan ay-yıldızdır, ay-yıldızı dünyaya tanıtsınlar."

AA

Anahtar Kelimeler:
Khayal AbdullayevÖnce Vatan Gazetesi
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