Cocu, Fenerbahçe'nin 72. teknik direktörü

İSTANBUL - Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe getirilen Hollandalı Phillip Cocu, sarı-lacivertli ekibin 72. teknik adamı oldu.

Sarı-lacivertlilerin 111 yıllık tarihinde futbol takımında bugüne dek 37 yabancı, 34 de Türk teknik direktör görev yaptı.

Ali Koç'un başkanlığa seçilmesinin ardından sarı-lacivertli kulüpte futbol şubesi Fransız sportif direktör Damien Comolli'ye emanet edildi. Teknik direktör Aykut Kocaman ile yola devam etmeme kararı alınan Fenerbahçe'de Kocaman'ın yerine 47 yaşındaki Hollandalı Cocu getirildi.

Cocu, 38. yabancı teknik direktör

Phillip Cocu ile Fenerbahçe'de 38. yabancı teknik direktör göreve getirildi.

Sarı-lacivertlilerde Cocu öncesinde 13 değişik ülkeden toplam 37 yabancı teknik adam görev yaptı. Bu süreçte toplamda 7 Macar, 6 Yugoslav, 5 Alman teknik adam görev alırken, dörder İngiliz ve Brezilyalı, ikişer Hırvat, Rumen ve Hollandalı, birer İskoç, İtalyan, Slovak, İspanyol ve Portekizli teknik adam sarı-lacivertli takımın başına geçti. Phillip Cocu, Fenerbahçe tarihinde görev alan üçüncü Hollandalı teknik adam olarak görev alacak.

Fenerbahçe'nin 111 yıllık tarihindeki yabancı teknik direktörleri sırasıyla şöyle:

Josef Swenk (Macaristan), James Elliot (İngiltere), Nemettz (Macaristan), John Prayr (İngiltere), İgnace Molnar (Macaristan), Peter Molley (İngiltere), James McCormick (İskoçya), Laszlo Szekely (Macaristan), Zarko Mihailovic (Yugoslavya), İmre Markoş (Macaristan), Miroslav Kokotovic (Yugoslavya), Oscar Hold (İngiltere), Abdullah Gegic (Yugoslavya), Traian İonescu (Romanya), Constantin Teasca (Romanya), Waldeira Parreira Didi (Brezilya), Tomislav Kaleperovic (Yugoslavya), Friedrich Rausch (Almanya), Branko Stankovic (Yugoslavya), Todor Veselinovic (Yugoslavya), Karlman Mezsöly (Macaristan), Pal Csernai (Macaristan), Guus Hiddink (Hollanda), Josef Venglos (Slovakya), Holger Osieck (Almanya), Tomislav İvic (Hırvatistan), Carlos Alberto Parreira (Brezilya), Sebastiao Lazaroni (Brezilya), Otto Baric (Hırvatistan), Joachim Löw (Almanya), Zdenek Zeman (İtalya), Werner Lorant (Almanya), Christoph Daum (Almanya), Zico (Brezilya), Luis Aragones (İspanya), Vitor Pereira (Portekiz), Dick Advocaat (Hollanda).

Son 15 yılda 6. yabancı teknik adam

Cocu, Fenerbahçe'de son 15 yılda göreve getirilen 6. yabancı teknik adam oldu.

Fenerbahçe'de 2003'te Alman Christoph Daum'un göreve gelmesiyle başlayan süreçte 2006'da Brezilyalı Zico, 2008'de İspanyol Luis Aragones, 2009'da yeniden Daum görev yaptı.

2010-2015 yılları arasında Aykut Kocaman, Ersun Yanal ve İsmail Kartal'ın görev yaptığı sarı-lacivertlilerde 2015-2016 sezonunda takımın başına Portekizli Vitor Pereira getirildi.

Bir sezon kalan Pereira'nın ardından Hollandalı çalıştırıcı Dick Advocaat ile anlaşan Fenerbahçe'de geçen sezon ikinci Aykut Kocaman dönemi yaşandı.

Yerli teknik adamlar

Sarı-lacivertli takımın tarihinde görev alan 34 yerli teknik adam şunlar:

Dalaklı Hüseyin, Galip Kulaksızoğlu, Fuat Hüsnü Kayacan, Mustafa Elkatip, Sami Coşar, Zeki Rıza Sporel, Lebib Elmas, Reşat Erte, Hikmet Mocuk, Necmettin Çakar, Fikret Arıcan, Cihat Arman, Reşat Nayır, Necdet Erdem, Selahattin Torkal, Basri Dirimli, Sabri Kiraz, Necdet Niş, Nedim Günar, Şükrü Ersoy, Enver Katip, Ziya Şengül, Yılmaz Yücetürk, Ömer Kaner, Tınaz Tırpan, Erol Togay, Rıdvan Dilmen, Turhan Sofuoğlu, Mustafa Denizli, Oğuz Çetin, Tamer Güney, Aykut Kocaman, Ersun Yanal, İsmail Kartal.

En uzun ve az süre görev yapanlar

Sarı-lacivertli takımda en uzun süre görev yapan teknik direktör unvanının toplam 6 dönem takımı çalıştıran Ignace Molnar elinde bulunduruyor.

Macar teknik adam, 1947-1948 sezonunun yanı sıra, 1957-1960 ve 1967-1969 yılları arasında 6 sezon sarı-lacivertli takımın başında bulundu ve 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Fenerbahçe’de en az süre görev yapan teknik direktörler üçer maçla Ömer Kaner ile Erol Togay oldu. Rıdvan Dilmen 5, Tamer Güney 9, Oğuz Çetin ve Zdenek Zeman ligde takımın başında onar maçta bulunurken, Tınaz Tırpan ve Enver Katip ikişer ay, İngiliz James Mc Cormick ise 3 ay ile en kısa çalışan teknik adamlar olarak dikkati çekti.