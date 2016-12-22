NBA

'e 6 maçla devam edildi. Quicken Loans Arena'da son şampiyon Cleveland Cavaliers'ın konuğu olan Los Angeles Clippers, özellikle üçüncü periyottaki iyi savunmasının yardımıyla rakibini 113-94 yendi.

Sezonun 15. galibiyetine imza atan Clippers'ta JJ Redick 23 sayı, Chris Paul 16 sayı ve 9 asist, Blake Griffin 13 sayı ve 11 asist, DeAndre Jordan ise 9 sayı ve 15 ribaunt ile takımına galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Bu sezon 4. yenilgisini almasına rağmen Doğu Konferansı'nda liderliğini sürdüren Cavaliers'ta Kyri̇e Irvi̇ng 28, LeBron James ile Kevin Love ise 16'şar sayı üretti.

Warriors'ın galibiyet serisi sonlandı

İki uzatmaya giden mücadelede Oracle Arena'da Golden State Warriors'ın konuğu olan Houston Rockets, rakibini 132-127 mağlup etmeyi başardı.

Bu sezon 12. kez parkeden galip ayrılan Rockets'ta James Harden 29 sayı, 15 ribaunt ve 13 asistle "triple-double" yaptı. Skora destek, 29 sayıyla Ryan Anderson, 23 sayıyla Eric Gordon'dan geldi.

Geçen sezonun finalisti Warriors ise üst üste 12 maç kazanmasının ardından bu sezonki 3. yenilgisini aldı. Kevin Durant'in 39 sayı ve 13 ribaunt, Draymond Green'in 20 sayı, 15 ribaunt ve 9 asist ile Stephen Curry'nin 28 sayılık performansı, galibiyet için yeterli olmadı.

AA