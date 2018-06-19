Cizre'ye 10 bin 500 kişilik stadyum

Şırnak'taki temaslarını sürdüren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cizre ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Konak Mahallesi'nde 10 bin 500 kişilik stadyum inşa edilecek alanda incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Bak, Cizre'ye yeni spor tesisleri kazandıracaklarını söyledi.

"Büyük çapta tesis sayısı 2 bin 878 oldu"

Sporun birleştirici yönünün terörü yeneceğini aktaran Bak, Cizre'den olimpiyat şampiyonu çıkabileceğini belirtti.

Bak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın spor adamı olması bizim için büyük bir kazanç. Cumhurbaşkanımız, sporla ilgili bir şey istediğimizde, 'Hemen süratle hayata geçirin, gençlere hizmet götürün, mahallelere basketbol sahası, halı saha yapın.' diyor." ifadelerini kullandı.

Bu eserleri hızla sporcularla buluşturmayı hedeflediklerini dile getiren Bak, "AK Parti iktidara gelmeden önce tesis sayısı bin 575 iken, AK Parti döneminde büyük çaptaki tesis sayısı 2 bin 878 oldu. Diğer tesislerle birlikte sayı 5 bini geçiyor. Sadece Spor Toto bünyesinde yaptığımız saha sayısı 4 bin." diye konuştu.

Bak, Cizre'nin günden güne büyüdüğüne işaret ederek, nüfusunun da kalabalık olduğunu, 10 bin 500 kişilik stat ile gençlik merkezleri yaparak bu ihtiyacı gidereceklerini bildirdi.

Daha sonra Cudi Mahallesi İdil Caddesi'nde gençlik merkezi yapılması planlanan alanda incelemeler yapan Bak, Cizre Stadyumu'nda çeşitli spor branşlarında eğitim gören sporcularla bir araya gelerek sohbet etti, hatıra fotoğraf çektirdi.