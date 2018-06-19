Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94511
ALTIN
194.785
DOLAR
4.7502
STERLİN
6.2602
EURO
5.4908
İnce'nin hedefi 107 miting
İnce'nin hedefi 107 miting
Ömer Topçu’yla Kıskananlara Oh Olsun
Ömer Topçu’yla Kıskananlara Oh Olsun
Atletico Madrid'de 3 imza
Atletico Madrid'de 3 imza
Dünyanın en yaşlı orangutanı öldü
Dünyanın en yaşlı orangutanı öldü
Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor
Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor

Cizre'ye 10 bin 500 kişilik stadyum

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "AK Parti iktidara gelmeden önce tesis sayısı bin 575 iken, AK Parti döneminde büyük çaptaki tesis sayısı 2 bin 878 oldu. Diğer tesislerle birlikte sayı 5 bini geçiyor." dedi.

Cizre'ye 10 bin 500 kişilik stadyum

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "AK Parti iktidara gelmeden önce tesis sayısı bin 575 iken, AK Parti döneminde büyük çaptaki tesis sayısı 2 bin 878 oldu. Diğer tesislerle birlikte sayı 5 bini geçiyor." dedi.

19 Haziran 2018 Salı 16:58
0 Okunma
Cizre'ye 10 bin 500 kişilik stadyum

Şırnak'taki temaslarını sürdüren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cizre ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Konak Mahallesi'nde 10 bin 500 kişilik stadyum inşa edilecek alanda incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Bak, Cizre'ye yeni spor tesisleri kazandıracaklarını söyledi.

"Büyük çapta tesis sayısı 2 bin 878 oldu"

Sporun birleştirici yönünün terörü yeneceğini aktaran Bak, Cizre'den olimpiyat şampiyonu çıkabileceğini belirtti.

Bak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın spor adamı olması bizim için büyük bir kazanç. Cumhurbaşkanımız, sporla ilgili bir şey istediğimizde, 'Hemen süratle hayata geçirin, gençlere hizmet götürün, mahallelere basketbol sahası, halı saha yapın.' diyor." ifadelerini kullandı.

Bu eserleri hızla sporcularla buluşturmayı hedeflediklerini dile getiren Bak, "AK Parti iktidara gelmeden önce tesis sayısı bin 575 iken, AK Parti döneminde büyük çaptaki tesis sayısı 2 bin 878 oldu. Diğer tesislerle birlikte sayı 5 bini geçiyor. Sadece Spor Toto bünyesinde yaptığımız saha sayısı 4 bin." diye konuştu.

Bak, Cizre'nin günden güne büyüdüğüne işaret ederek, nüfusunun da kalabalık olduğunu, 10 bin 500 kişilik stat ile gençlik merkezleri yaparak bu ihtiyacı gidereceklerini bildirdi.

Daha sonra Cudi Mahallesi İdil Caddesi'nde gençlik merkezi yapılması planlanan alanda incelemeler yapan Bak, Cizre Stadyumu'nda çeşitli spor branşlarında eğitim gören sporcularla bir araya gelerek sohbet etti, hatıra fotoğraf çektirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Gençlik Ve Spor Bakanı Osman Aşkın BakCizre
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe Üniversitesinde rötar
Fenerbahçe Üniversitesinde rötar
Fenerbahçe'de kombinelere yoğun ilgi
Fenerbahçe'de kombinelere yoğun ilgi
'Damien Da Silva ile rakamlarda uzaklığımız yok'
'Damien Da Silva ile rakamlarda uzaklığımız yok'
Atletico Madrid'de 3 imza
Atletico Madrid'de 3 imza
İran ile İspanya ilk maçlarına çıkıyor
İran ile İspanya ilk maçlarına çıkıyor
Wolverhampton Wanderers, Patricio'yu transfer etti
Wolverhampton Wanderers, Patricio'yu transfer etti
Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor
Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor
İsveç, Güney Kore'den 3 puanı 1 golle aldı
İsveç, Güney Kore'den 3 puanı 1 golle aldı
UEFA'dan Galatasaray'a kabul mektubu geldi
UEFA'dan Galatasaray'a kabul mektubu geldi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ