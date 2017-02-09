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Çizgileri kömürle belirlenen "sahada" hentbol antrenmanı

Niğde'de 9 kız öğrenci, parke taşla kaplı okul bahçesinde çizgilerini kömürle belirledikleri, kale direği için demir çubuk kullanarak oluşturdukları sahada, hentbol antrenmanı yapıyor.

Çizgileri kömürle belirlenen "sahada" hentbol antrenmanı

Niğde'de 9 kız öğrenci, parke taşla kaplı okul bahçesinde çizgilerini kömürle belirledikleri, kale direği için demir çubuk kullanarak oluşturdukları sahada, hentbol antrenmanı yapıyor.

09 Şubat 2017 Perşembe 13:49
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Çizgileri kömürle belirlenen "sahada" hentbol antrenmanı

Niğde'de merkeze bağlı Kızılören köyünde 9 kız öğrenci, zemini kilitli parke taşla kaplı okul bahçesinde, çizgilerini kömürle belirledikleri, demir çubukla kalesini oluşturdukları sahada beden eğitimi öğretmeni gözetiminde turnuvaya hazırlanıyor.

Kızılören Rebia Filibeli Ortaokulunda eğitim gören 11 yaşındaki 9 öğrenciden oluşan kız hentbol takımı, 5 ay önce hentbol sporuyla tanıştı. Hentbol takımı, spor salonları olmadığı için parke taşla kaplı okul bahçesinde, kömürle çizgilerini çizdikleri, demir çubukla kalesini oluşturdukları sahada antrenman yapıyor.

Köyden ilk hentbol takımı çıkarmanın heyecanını yaşayan okul yönetimi, öğretmenler ve köylüler, zaman zaman karla kaplanan bahçeyi, kürek ve İl Özel İdaresince tahsis edilen iş makinesinin de yardımıyla temizliyor.

Hentbol antrenörü de olan ve bu yıl Rebia Filibeli Ortaokulunda beden eğitimi öğretmeni olarak göreve başlayan Ayşe Çağlar bu sporu çocukların öğrenmesi için takım kurduğunu söyledi.

"Kendi çabalarımızla bahçeye kömürle saha çizdik"

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlediği okul sporları turnuvası için imkansızlıklar içerisinde çalışmalara başladıklarını belirten Çağlar, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimize önce hentbolu anlattık. Teorik bilgilerden sonra top sürme, tutma, şut atma gibi çalışmalar yaptık. Sahamız yok. Kendi çabalarımızla bahçeye kömürle saha çizdik. Taşları engel olarak kullandık. İki demir çubuk yardımıyla kale oluşturduk. Filemiz ve üst direğimiz olmasa da kendimize bir kale kurduk. Çocuklarla turnuvaya gideceğiz, küçükler kategorisinde yarışacağız. Takım için öğrenci seçme gibi bir şansımız olmadı. Çünkü gireceğimiz turnuva için yaş aralığına 9 öğrencimiz uygundu. Büyük okullarda seçme yapılabilir ancak biz, var olan öğrencilerle takım kurduk."

AA

Anahtar Kelimeler:
NiğdeSporHentbolGençlik Hizmetleri Ve Spor İl MüdürlüğüHentbol Takımı
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