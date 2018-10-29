Çin'de Kemankeş Türk Okçuluğu Sergisi açıldı

Çin'in başkent Pekin'de düzenlenen Kemankeş Türk Okçuluğu Sergisi törenle açıldı. Pekin'deki Olimpik Park'a kurulan ve Türk okçuluk tarihini Çinli ziyaretçilere tanıtan Kemankeş Türk Okçuluğu Sergisi'ne, Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Çin Okçuluk Federasyonu Başkanı Liang Çun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Okçular Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Ali Yıldız, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener ve Çinli ziyaretçiler katıldı.

Açılış öncesi konuşan Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, ülkeleri birbirine bağlayan ticari ve siyasi ilişkilerin elbette olacağını ancak kültürel yakınlığın bu ilişkileri daha da güçlü kıldığını ifade etti.

"İkili ilişkileri daha yakın kılan milletlerin birbirini tanımasıdır, birbirinin tarihini bilmesidir. İpek Yolu’nun iki ucundaki iki büyük millet olarak tarihteki yakınlığımızı böylelikle hazırlamış da oluyoruz." diyen Erdoğan, Okçular Vakfı olarak iki ülkenin ilişkilerine, iki devlet başkanlığının yakınlığına katkıda bulunan bu etkinliği gerçekleştirdiklerini ve İpek Yolu’nda bulunan yakınlığı pekiştirmiş olduklarını belirtti.

Bilal Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dünya milletlerinin kültürel zenginliğinin dünyanın bir zenginliği olduğunu düşünüyoruz. Dünya milletlerinin giderek küreselleşme başlığı altında birbirine benzeşmesini değil, kendi kimliklerini karşılıklı saygı çerçevesinde korumasını, yüceltmesini arzu ediyoruz. Türkiye ve Çin arasındaki ilişkilerin de bu karşılıklı saygı çerçevesinde gelişmekte olduğunu düşünüyoruz. İnşallah bu dönemde ülkelerimiz arasındaki kültürel bağların çok daha güçleneceğine inanıyoruz."

"Okçular Vakfı Türk medeniyetinin değerlerini dünyaya taşıyor"

Okçular Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Ali Yıldız da Okçular Vakfı olarak Türkiye’nin sahip olduğu medeniyetin değerlerini dünyanın dört bir yanına taşıma gayreti içerisinde olduklarını belirtti.

Serginin Çin ve Türkiye’nin karşılıklı iş birliğinin bir neticesi olduğunu ifade eden Yıldız, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğine ek olarak yürütülen kültürel iş birliği çerçevesinde Okçular Vakfının çalışmalarını devam ettireceğini dile getirdi.

Okçuluk Türk savaş sanatının ayrılmaz bir parçası

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen de Türklerin tarih boyunca okçuluktaki ustalıklarıyla ünlendiğini ve ıslık çalan oklarının sesinin savaş meydanlarında yankılandığını hatırlattı.

Önen, okçuluğun Selçuklu İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinde de gelişimini sürdürdüğünü ve Türk savaş sanatının ayrılmaz bir parçası olduğunu dile getirdi.

Türkiye ve Çin arasında kültür ve spor alanlarında düzenlenen faaliyetlerin iki ülke halkını daha da yakınlaştırdığına işaret eden Önen, 2018'de iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştiğini söyledi.

Önen ayrıca Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’ni gelecek yıl Pekin’de açmayı öngördüklerini ifade ederek 2018 Türkiye Turizm Yılı'nın kapanışı dolayısıyla 29 Kasım'da Pekin Ulusal Gösteri Sanatları Merkezi’nde kapanış konseri icra edileceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı. Kurdele kesiminin ardından Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Erdoğan, Çin Okçuluk Federasyonu Başkanı Liang'a sergideki görseller ile Türk okçuluk tarihi hakkında bilgi verdi.

Daha sonra Erdoğan, Liang, Büyükelçi Önen, Okçular Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yıldız, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Erdener, ok atarak hünerlerini sergiledi.

Sergi 4 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.