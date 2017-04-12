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Cimnastikte Avrupa'nın en iyileri belli oluyor

Romanya'da 19-24 Nisan'da düzenlenecek 7. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'na Türkiye 10 sporcu ile katılacak.

Cimnastikte Avrupa'nın en iyileri belli oluyor

Romanya'da 19-24 Nisan'da düzenlenecek 7. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'na Türkiye 10 sporcu ile katılacak.

12 Nisan 2017 Çarşamba 16:01
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Cimnastikte Avrupa'nın en iyileri belli oluyor

ANKARA

Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası, 19-24 Nisan'da Romanya'nın Cluj kentinde yapılacak.

Avrupa Cimnastik Birliği (UEG) tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenecek şampiyonada Türkiye, 4 kadın, 6 erkek olmak üzere 10 sporcu ile temsil edilecek.

Türk Milli Takımı'nda kadınlarda Demet Mutlu, Göksu Üçtaş Şanlı, Doğa Özgöçmen ve Ekin Morova, erkeklerde ise Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ümit Şamiloğlu, İsa Hamaratçılar, Yunus Emre Gündoğdu ve Hamza Şamil Yılmaz, madalya mücadelesi verecek.

Türkiye'nin şampiyona tarihindeki tek madalyasını, 2008'de barfiks aletinde 3. olan Ümit Şamiloğlu kazanmıştı.

Antrenör kadrosunda Şenol Türkdoğan, Yılmaz Göktekin, Munise Tuna, Özgür Gümüşlü ve Sloven Aljaz Pegan'ın yer aldığı milli takım kafilesi, 15 Nisan Cumartesi günü Romanya'ya hareket edecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
CimnastikAvrupaEn Iyiler
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