Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 20°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
117216
ALTIN
165.606
DOLAR
3.9176
STERLİN
5.4678
EURO
4.8144
Başkentte kazanan yok
Başkentte kazanan yok
Manisa'da mantar mesaisi
Manisa'da mantar mesaisi
"Yeni Yüksekova"
"Yeni Yüksekova"
Gürültüsü çok, etkisi yok
Gürültüsü çok, etkisi yok
Ünlü moda tasarımcıları  İnegöl'de 
Ünlü moda tasarımcıları  İnegöl'de 

Cimnastikte 2 madalya

Azerbaycan'da devam eden Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda erkek milli sporcular iki madalya kazandı.

Cimnastikte 2 madalya

Azerbaycan'da devam eden Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda erkek milli sporcular iki madalya kazandı.

17 Mart 2018 Cumartesi 16:55
0 Okunma
Cimnastikte 2 madalya

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Bakü'de süren kupada, milli sporcu İbrahim Çolak, halka kategorisinde 15 bin 100 puan toplayarak 2. oldu ve gümüş madalyaya uzandı. 

Paralel aletinde mücadele eden Ferhat Arıcan ise 14 bin 366 puan elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Kupada yarın kadınlar finalleri yapılacak.

Bakan Bak'tan kutlama

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İbrahim Çolak ve Ferhat Arıcan'ı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak mesajında, "İbrahim Çolak ve Ferhat Arıcan kazandıkları madalyalarla bizleri bir kez daha gururlandırdılar." ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Cimnastik FederasyonuFerhat ArıcanCimnastik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkentte kazanan yok
Başkentte kazanan yok
Avcı-Güneş rekabetinde 15. buluşma
Avcı-Güneş rekabetinde 15. buluşma
Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Karadağ-Türkiye maçını Mazic yönetecek
Karadağ-Türkiye maçını Mazic yönetecek
Akhisarspor başkent deplasmanında
Akhisarspor başkent deplasmanında
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor
Cüneyt Çakır ve ekibi, Dünya Kupası'na hazırlanıyor
Cüneyt Çakır ve ekibi, Dünya Kupası'na hazırlanıyor
FIFA, Pakistan'ı yeniden üyeliğe aldı
FIFA, Pakistan'ı yeniden üyeliğe aldı
Fatih Terim'in 54. derbi heyecanı
Fatih Terim'in 54. derbi heyecanı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ