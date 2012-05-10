Cimbom kampa giriyor

İSTANBUL - Galatasaray, Spor Toto Süper Final Şampiyonluk Grubu'nun son haftasında Fenerbahçe ile yapacağı ve şampiyonun belirleneceği derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü. Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki basına kapalı idmanın ilk bölümünde ısınma, açma ve germe hareketleri yapıldı. Ana bölümde taktik çalışma gerçekleştirildi. Beşiktaş maçında forma giyen oyuncular antrenmanı tamamlarken, diğer oyuncular şut çalışması yaptı. Bu arada, sakatlığı bulunan Mehmet Batdal'ın koşulara başladığı bildirildi. Galatasaray, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Sarı-kırmızılılar antrenmanın ardından kampa girecek.

AA