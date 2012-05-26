CHP'lilerden Aziz Yıldırım'a ziyaret

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak, CHP İstanbul milletvekilleri Süleyman Çelebi ve Ferit Mevlüt Aslanoğlu, ''Futbolda şike'' davası kapsamında Metris Cezaevi'nde tutuklu bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.



Ziyaret sonrası basın mensuplarının ''Fenerbahçe camiasının Yıldırım'ın yakında tahliye olacağı konusunda bir beklentisi var. Bu konuda herhangi bir şey söyledi mi? Kendisinin de böyle bir beklentisi var mı?'' şeklinde sorusu üzerine Toprak, ''Kendisinin de böyle bir beklentisi var. Suçsuz olduğuna inanıyor ve yakında çıkacağını umut ediyor. Biz de öyle umut ediyoruz. Çünkü sayın Yıldırım'ın bence burada olmaması lazım. Hukukun tecelli etmesi lazım. Türk sporuna hizmetlerinin devam etmesi lazım. Siz de kabul edersiniz ki yeni bir başkanlık sürecine seçildi. Bu konuda takımının başında olması lazım, kulübünün başında olması lazım'' ifadelerini kullandı.

Toprak, ''Aziz Yıldırım'ın CHP'den de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı konuşuluyor. Böyle bir iddia var. Sizin ziyaretiniz bu konuyla ilgisi var mı'' şeklindeki soru üzerinde Toprak, ''Bu konuyu hiç konuşmadık. Gündemimizde yok. Tabii ki bizim partimizden herkes belediye başkan adayı olabilir. Ancak o süreç daha başlamadı'' diye konuştu.

Erdoğan Toprak, Yıldırım ile siyaset hakkında konuşmadıklarını, spor konusunda konuştuklarını dile getirerek, Yıldırım'ın moralinin de gayet yerinde olduğunu kaydetti.

Süleyman Çelebi de Yıldırım'ın genel olarak hukuksuzluktan rahatsız olduğunu belirterek, ''Hukukun doğru işlemediği konusunda bir değerlendirmesi'' olduğunu söyledi.