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Chelsea'ye yeni stat yapımı için izin çıktı

Chelsea Kulübü, 500 milyon sterlin harcayacağı 60 bin kişilik stadın yapımı için Londra Belediyesinden onay aldı.

Chelsea'ye yeni stat yapımı için izin çıktı

Chelsea Kulübü, 500 milyon sterlin harcayacağı 60 bin kişilik stadın yapımı için Londra Belediyesinden onay aldı.

06 Mart 2017 Pazartesi 15:03
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Chelsea'ye yeni stat yapımı için izin çıktı

Londra Belediyesi, İngiltere Premier Lig kulüplerinden Chelsea'nin 60 bin kişilik yeni stat yapımı için sunduğu imar planına onay verdi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Londra Belediye Başkanı Sadık Han, Stamford Bridge Stadı'nın yeniden yapılması için Chelsea Kulübüne imar izni verildiğini duyurdu.

Kulübün yeni projesi kapsamında, 41 bin 600 kişilik Stamford Bridge tamamen yıkılarak yerine 60 bin kişi kapasiteli yeni bir stat yapılacak. Londra temsilcisi, 2021-2022 sezonuna kadar bitirmeyi planladığı stat için 500 milyon sterlin harcayacak.

Rus milyarder Roman Abramovich'in sahibi olduğu Chelsea'nin 1905'ten bu yana kullandığı Stamford Bridge Stadı'nda 1990'lı yıllarda iyileştirme çalışmaları yapılmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Londra Belediyesiİngiltere Premier LigChelsea
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