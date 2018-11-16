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Chelsea'nin bileği bükülmüyor

Bu sezon çıktığı 18 resmi maçta da yenilmeyen Chelsea, Avrupa'nın 5 büyük liginde tüm kulvarda mağlubiyet yüzü görmeyen tek takım oldu.

Chelsea'nin bileği bükülmüyor

Bu sezon çıktığı 18 resmi maçta da yenilmeyen Chelsea, Avrupa'nın 5 büyük liginde tüm kulvarda mağlubiyet yüzü görmeyen tek takım oldu.

16 Kasım 2018 Cuma 12:26
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Chelsea'nin bileği bükülmüyor

İSTANBUL -  İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, bu sezon Avrupa'nın 5 büyük liginde tüm kulvarda mağlubiyet yüzü görmeyen tek takım olarak dikkati çekiyor.

Sezon başında İtalyan teknik adam Maurizio Sarri'yi takımın başına getiren Chelsea, lig, kupa ve Avrupa kulvarında yoluna yenilgisiz devam ediyor.

Kadrosunu İspanyol ekibi Athletic Bilbao'dan 80 milyon avroya aldığı kaleci Kepa ve Sarri'nin eski takımı Napoli'den 57 milyon avroya renklerine bağladığı orta saha oyuncusu Jorginho ile güçlendiren Londra temsilcisi, namağlup üç takımdan biri olarak mücadele ettiği Premier Lig'de şampiyonluğun en büyük adayları arasında yer alıyor.

Geride kalan 12 haftada West HamLiverpoolManchester United ve Everton ile berabere kalan Chelsea, ligde yenilgileri bulunmayan Manchester City ve Liverpool'un ardından üçüncü sırada bulunuyor.

Liverpool ve Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aldıkları mağlubiyetlerle tüm kulvarlarda yenilgisizlik unvanını kaybetti.

Chelsea, 5 kez müzesine götürdüğü Lig Kupası'nda da adını son 8 takım arasına yazdırdı. Üçüncü turda Liverpool'u, dördüncü turda Derby County'yi eleyen Chelsea, çeyrek finalde Bournemouth ile eşleşti.

Sarri'nin öğrencileri, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde ise yoluna kayıpsız devam ediyor.

Yunanistan'ın PAOK, Macaristan'ın Vidi ve Belarus'un BATE takımı ile aynı grupta yer alan Chelsea, yaptığı 4 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Chelsea, rakip fileleri 6 kez havalandırırken, kalesinde sadece 1 gol gördü.

Yeni sezonda çıktığı 18 resmi maçta da yenilmeyen Chelsea, sezon öncesi, geçen yılın şampiyonu Manchester City ile yaptığı Community Shield kupası maçını 2-0 kaybetmişti.

Juventus'un dengesini Mourinho bozdu

Uzun süre Chelsea ile Avrupa'nın iki yenilgisiz takımından biri olan İtalyan ekibi Juventus'un başarılı grafiğini bir başka İngiliz temsilcisi Manchester United bozdu.

Ligde ve Avrupa'da çıktığı maçlarda Genoa beraberliği dışında puan kaybı yaşamayan Massimiliano Allegri yönetimindeki Juventus'un yenilmezlik serisi, Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Manchester United karşısında sona erdi.

Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun mükemmel golüyle öne geçtiği mücadelenin son bölümünde kalesini gole kapatamayan siyah-beyazlı ekip, rakibine 2-1 mağlup olarak bu sezon tüm kulvarlardaki ilk yenilgisini yaşadı. 

PSG, Liverpool'a takıldı

Alman teknik adam Thomas Tuchel yönetiminde lige çok iyi başlayan ve 13'te 13 yapan Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımı, ilk yenilgisini Juventus gibi Avrupa'da tattı.

Tottenham'ın 58 yıldır elinde tuttuğu, Avrupa'nın 5 büyük liginde bir sezona en iyi başlayan kulüp rekorunu kıran PSG, bu sezon tek mağlubiyetini bir başka Alman teknik adam Jurgen Klopp'un çalıştırdığı Liverpool karşısında aldı.

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Liverpool'a konuk olan PSG, sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. 

Bayern Münih ligde tökezledi

Almanya'da son 6 yılın şampiyonu Bayern Münih, iki kupadaki yenilgisizliğini lige taşıyamadı.

Şampiyonlar Ligi'nde Ajax beraberliğiyle tek puan kaybını yaşayan, Almanya Kupası'nda iki maçını da kazanan Bayern Münih, ligde ise Hertha Berlin, Mönchengladbach ve Borussia Dortmund maçlarından puansız ayrıldı. 

Real Madrid ve Barcelona 7 kez yenildi 

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekipleri Real Madrid ve Barcelona ise bu sezon ligde ve Avrupa'da 7 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Sezona kötü bir başlangıç yapan Real Madrid, ligde Sevilla, Alaves, Levante ve Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde de CSKA Moskova karşısında mağlubiyete engel olamadı.

Şampiyonlar Ligi'nde yenilgisi bulunmayan Barcelona ise ligde Leganes ve Real Betis'e yenildi.

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Chelsea
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