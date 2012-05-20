Chelsea kupayı kazandı

Avrupa Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kazanan Chelsea'nin taraftarları İngiltere'nin başkenti Londra'da büyük sevinç gösterisinde bulundu.

Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena Stadı'nda oynanan final maçında, Alman ekibi Bayern Münih'i penaltılarla yenerek kupayı ilk kez müzesine götüren Chelsea'nin taraftarları büyük sevinç yaşadı.

Karşılaşmayı Chelsea'nin stadı Stamford Bridge'in çevresindeki barlarda izleyen Chelseali taraftarlar karşılaşmanın bitmesinin ardından sokaklara döküldü.

Chelsea bayrakları ve marşlarla sevinçlerini ortaya koyan taraftarlar trafiği kapatırken, bazı taraftarlar otobüslerin üstüne çıktı.

Stat çevresinde, Metropolitan Polisi'nin yoğun güvenlik önlemi aldığı gözlendi.

