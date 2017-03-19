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Chelsea deplasmanda galip geldi

İngiltere Premier Lig'de lider Chelsea, deplasmanda Stoke City'yi son dakikalarda bulduğu golle 2-1 mağlup ederek şampiyonluk mücadelesinde yoluna kayıpsız devam etti.

Chelsea deplasmanda galip geldi

İngiltere Premier Lig'de lider Chelsea, deplasmanda Stoke City'yi son dakikalarda bulduğu golle 2-1 mağlup ederek şampiyonluk mücadelesinde yoluna kayıpsız devam etti.

19 Mart 2017 Pazar 12:06
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Chelsea deplasmanda galip geldi

LONDRA - İngiltere Premier Lig'de lider Chelsea, deplasmanda Stoke City'yi son dakikalarda bulduğu golle 2-1 mağlup ederek şampiyonluk mücadelesinde yoluna kayıpsız devam etti. 

En yakın takipçisi Tottenham'ın 10 puan önünde haftaya lider giren Londra ekibi, 13. dakikada Willian'ın attığı golle öne geçtiği maçın 38. dakikasında Jonathan Walters'ı durduramadı ve ilk yarı 1-1 berabere sona erdi.

Karşılaşmanın 87. dakikasında Gary Cahill'in attığı golle bir kez daha öne geçen İtalyan teknik adam Antonio Conte'nin öğrencileri, kalan dakikalarda skoru koruyarak üç puanın sahibi oldu. 

Zirve mücadelesi veren takımlardan Arsenal, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in sakatlığı sebebiyle forma giymediği maçta deplasmanda West Bromwich Albion ile karşılaştı. Ev sahibi ekip, 12. ve 75. dakikalarda Craig Dawson ve 55. dakikada Hal Robson-Kanu'nun golleriyle 3-1 mağlup ettiği rakibini başkente puansız gönderdi. 

Bu sezon alınan kötü sonuçların ardından Claudio Ranieri ile yollarını ayıran ve takımın başına Craig Shakespeare'i getiren Leicester City, galibiyet serisini Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United karşısında 4 maça çıkardı.

Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçın ilk yedi dakikasında Riyad Mahrez ve Robert Huth ile 2-0 öne geçen mavi-beyazlılar, Jamie Vardy'nin ikinci yarıda attığı golle rakibini 3-2 mağlup ederek ligde üst üste üçüncü galibiyetini aldı.  

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ChelseaÖnce Vatan Gazetesi
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