Chedjou 'dalya' diyecek

İSTANBUL

Galatasaray'ın Kamerunlu stoperi Aurelien Chedjou, sarı-kırmızılı formayla 100. resmi maçına çıkmaya hazırlanıyor.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, tecrübeli futbolcu, 13 Ağustos Cumartesi günü Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa maçında oynaması durumunda, sarı-kırmızılı formayla "dalya" diyecek.

Galatasaray'a, 2013-2014 sezonunda Fransa'nın Lille takımından transfer edilen 31 yaşındaki oyuncu, bugüne dek sarı-kırmızılı formayla çıktığı 99 maçlık kariyerinde, 1 Türkiye Ligi, 2 TFF Süper Kupa ve 3 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.