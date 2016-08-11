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Chedjou 'dalya' diyecek

Galatasaray'ın Kamerunlu futbolcusu, Beşiktaş ile oynanacak Turkcell Süper Kupa maçında forma giymesi durumunda, sarı-kırmızılı takımda 100. resmi karşılaşmasına çıkacak.

Chedjou 'dalya' diyecek

Galatasaray'ın Kamerunlu futbolcusu, Beşiktaş ile oynanacak Turkcell Süper Kupa maçında forma giymesi durumunda, sarı-kırmızılı takımda 100. resmi karşılaşmasına çıkacak.

11 Ağustos 2016 Perşembe 14:40
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Chedjou 'dalya' diyecek

İSTANBUL

Galatasaray'ın Kamerunlu stoperi Aurelien Chedjou, sarı-kırmızılı formayla 100. resmi maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, tecrübeli futbolcu, 13 Ağustos Cumartesi günü Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa maçında oynaması durumunda, sarı-kırmızılı formayla "dalya" diyecek.

Galatasaray'a, 2013-2014 sezonunda Fransa'nın Lille takımından transfer edilen 31 yaşındaki oyuncu, bugüne dek sarı-kırmızılı formayla çıktığı 99 maçlık kariyerinde, 1 Türkiye Ligi, 2 TFF Süper Kupa ve 3 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

AA

Son Güncelleme: 11.08.2016 14:40
Anahtar Kelimeler:
Chedjouönce Vatan
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