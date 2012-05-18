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Cezanın azaltacağını düşünüyorum

FB Başkan Vekili Özdemir, şampiyonluk maçı sonrasında çıkan olaylara ilişkin verilen 6 maçlık cezanın indirilmesini beklediklerini söyledi

Cezanın azaltacağını düşünüyorum

FB Başkan Vekili Özdemir, şampiyonluk maçı sonrasında çıkan olaylara ilişkin verilen 6 maçlık cezanın indirilmesini beklediklerini söyledi

18 Mayıs 2012 Cuma 14:58
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Cezanın azaltacağını düşünüyorum
İSTANBUL - Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Nihat Özdemir, Galatasaray maçında yaşanan olayları onaylamadıklarını belirterek, ''PFDK ve Tahkim Kurulu'nun bu konuyu enine boyuna düşünüp, 6 maçlık cezayı azaltacağını düşünüyorum'' dedi.

Yeni yönetim kurulunda yer almayacağını yineleyen Özdemir, sıkıntılı süreci yönetimde yer alan Ali Koç ile birlikte bu döneme kadar taşıdıklarını ifade ederek, ''Sayın Ali Koç bu süreçte işini, ailesini bir yana bıraktı, çok önemli çalışmalar yaptı. Benden sonra benim görevimi Ali Koç yapsın, ona yakışır'' diye konuştu.
Sportif ve kurumsal ilişkiler açısından önemli bir sürecin önlerinde olduğunu kaydeden Özdemir, Galatasaray ile yaşadıkları rekabet konusunda ise ''Fenerbahçe ve Galatasaray, Türk sporunun mihenk taşlarıdır. Biz varsak Galatasaray var, Galatasaray varsa biz varız. Biz hangi kulvarda olursak olalım, Galatasaray ile yarışırsak ilgi ve alaka diğer hiçbir yıla benzemiyor. Bizler birbirimiz için varız'' ifadelerini kullandı.
Şike konusunda verilen cezaların Türk futbolu için yeterli olduğunu savunan Özdemir, ''Federasyonun üzerine bundan sonraki süreçte düşen en önemli görev, UEFA'daki Türk takımlarına bağlı sorunlar olabilir. Bundan sonra hiçbir Türk takımı herhangi bir cezaya çarptırılmamalıdır. Burada görev, federasyona ve UEFA'da yer alan Şenes Erzik'e düşmektedir. Hukuksal çalışmalarla, hiçbir Türk takımı ceza almamalı ve Avrupa'da yarışmayı hak eden Türk takımları da önümüzdeki sezon UEFA'da Türk futbolunu temsil etmelidir'' diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 18.05.2012 06:59
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