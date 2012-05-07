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Cezalar belli oldu

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, şike soruşturması kapsamında bazı kulüp yöneticilerine ve futbolculara ceza yağdırdı.

Cezalar belli oldu

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, şike soruşturması kapsamında bazı kulüp yöneticilerine ve futbolculara ceza yağdırdı.

07 Mayıs 2012 Pazartesi 08:47
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Cezalar belli oldu

     Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin kurulu (PFDK), kamuoyunun merakla beklediği futbolda şike ve teşvik primi soruşturması kapsamındaki cezaları gece yarısı açıkladı.
TFF'nin internet sitesinden 71 madde halinde duyurulan kararlar uyarınca, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanları İlhan Ekşioğlu'na 3, Şekip Mosturoğlu'na ise 1 yıl hak mahrumiyeti cezası verildi.

Futbolculara ceza yağdı
     Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun dün yaptığı toplantıda aldığı kararlar federasyonun internet sitesinden duyuruldu.
Buna göre kurul, İbrahim Akın'ı 3 yıl, Serdar Kulbilge, Ümit Karan ve Ahmet Çelebi'yi 2'şer yıl, Cemil Turan, Cengiz Demirel, Mehmet Şen ve Yavuz Ağırgöl'ü de 1'er yıl hak mahrumiyetiyle cezalandırdı.

Kulüplere ceza yok
     Öte yandan, kurul,  müsabaka sonucu etkilemekten dolayı kurula sevk edilen ve aralarında Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un da bulunduğu toplam 16 kulüp için ''isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına'' karar verdi.

Yıldırım, Şener ve Havutçu'ya ceza verilmedi
     Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, futbolda şike ve teşvik soruşturması kapsamında, soruşturmada adı geçen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, Trabzonspor Kulübü yöneticisi Nevzat Şakar, eski Beşiktaş Kulübü yöneticisi Serdal Adalı ve Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu'ya ceza vermedi.
PFDK, ayrıca, müsabaka sonucunu etkilemekten dolayı kurulu sevk edilen ve aralarında Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, bordo-mavili kulübün yöneticisi Nevzat Şakar, Fenerbahçeli yönetici Murat Özaydınlı, eski İBB Spor Kulübü Başkanı ve eski TFF Yönetim Kurulu Üyesi Göksel Gümüşdağ, teknik direktör Yılmaz Vural, futbolcular Semih Şentürk, Sercan Yıldırım, Gökçek Vederson, Sezer Öztürk, Emenike ve Mehmet Yıldız'ın da bulunduğu çok sayıda kişi için ''ceza tayinine yer olmadığına'' karar verdi

AA

Son Güncelleme: 07.05.2012 00:49
Anahtar Kelimeler:
Ceza
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