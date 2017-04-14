Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
Az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
89874
ALTIN
152.833
DOLAR
3.6863
STERLIN
4.6139
EURO
3.9148
Havalimanında drone önlemi
Havalimanında drone önlemi
KDV’de yeni dönem kapıda
KDV’de yeni dönem kapıda
Denizlerde av yasağı
Denizlerde av yasağı
CHP 'hayır'dan umutlu
CHP 'hayır'dan umutlu
'Doğunun vitrini olmak istiyoruz'
'Doğunun vitrini olmak istiyoruz'

"Ceza alacak varsa bu Beşiktaş değil"

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Albayrak, Olympique Lyon takımıyla yapılan maçtan önce yaşanan olaylardan Beşiktaş'a ceza verilmesini beklemediklerini söyledi.

"Ceza alacak varsa bu Beşiktaş değil"

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Albayrak, Olympique Lyon takımıyla yapılan maçtan önce yaşanan olaylardan Beşiktaş'a ceza verilmesini beklemediklerini söyledi.

14 Nisan 2017 Cuma 13:58
41 Okunma
"Ceza alacak varsa bu Beşiktaş değil"

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, yaptığı açıklamada, yaşananların Olympique Lyon'un sorumluluğunda olduğunu vurgulayarak, "Ev sahibinin birinci önceliği maçın sağlıklı ve güvenli bir şekilde oynanmasını sağlamaktır. Yaşanan her şey Lyon'un sorumluluğunda. Beşiktaş'ın ceza alacak bir durumu yok. Ceza alacak varsa bu Beşiktaş değil Olympique Lyon'dur. Biz bir şey yapmadık. Korkacak bir şeyimiz yok." diye konuştu.

"Sorumluluğumuz dışında bilet satışı yapıldı"

Maçta çok sayıda siyah-beyazlı taraftarın yer aldığını kaydeden Albayrak, Beşiktaş Kulübüne verilen biletler dışındaki satışların Olympique Lyon Kulübünün kontrolünde olduğunu belirtti.

Lyon Stadı'nda oynanan maçtan önce yapılan güvenlik toplantısında konuyla ilgili UEFA yetkililerini bilgilendirdiklerini vurgulayan Metin Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş'a ayrılan biletlerin dışındaki satışların bizimle ilgisi yok. Bizimle alakası olmayan, sorumluluğumuz dışında bilet satışı yapıldı. UEFA yetkililerini bu durumdan haberdar ettik. Avrupa'nın ortasında az daha bir linç olacaktı. Demir sopalarla çoluk çocuk demeden saldırdılar."

Siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu sözcüsü, Olympique Lyon'un UEFA'da yapacağı lobi çalışmaları ihtimaline karşılık da önlem aldıklarını dile getirerek, "Maçtan sonra planımızı çalıştık, önlemlerimiz var. Başkan Fikret Orman, bu konuyla ilgili çalışmalar yapmak için dün takımla döndü. Türkiye Futbol Federasyonu ve UEFA nezdinde üzerimize düşeni yapıyoruz. Hakkımızı yedirmedik, yedirmeyeceğiz. Beşiktaş'ın haklarını her zaman her yerde koruruz." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Metin AlbayrakOlympique LyonBeşiktaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Olympique Lyon-Beşiktaş maçında 7 taraftar yaralandı
Olympique Lyon-Beşiktaş maçında 7 taraftar yaralandı
Masa'da Türk Finali
Masa'da Türk Finali
"Aykut Kocaman görevinin başındadır"
"Aykut Kocaman görevinin başındadır"
Fenerbahçe'nin gözü kupada
Fenerbahçe'nin gözü kupada
NBA'de normal sezon bitti
NBA'de normal sezon bitti
Cimnastikte Avrupa'nın en iyileri belli oluyor
Cimnastikte Avrupa'nın en iyileri belli oluyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ