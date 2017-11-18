Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
106239
ALTIN
161.458
DOLAR
3.8713
STERLİN
5.1254
EURO
4.5671
Sinemada izleyici rekoru kırıldı
Sinemada izleyici rekoru kırıldı
Türkiye'de okudu ülkesinde bakan oldu
Türkiye'de okudu ülkesinde bakan oldu
Kerem Turhan'ın Yeni Solosu Çıktı
Kerem Turhan'ın Yeni Solosu Çıktı
Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürü V Hakan KARAMAN İle Röportaj
Amasya İl Kültür ve Turizm...
THY kabin memuru alacak
THY kabin memuru alacak
Flaş Haber
NATO'DAN TATBİKATTA SKANDAL !
Kapat

'Cep herkülü'nün rekorlarla dolu hayatı

Tedavi gördüğü hastanede 50 yaşında yaşamını yitiren eski milli sporcu Naim Süleymanoğlu, 9 yaşında bağladığı halterde birçok olimpiyat ve dünya rekoruna imza attı.

'Cep herkülü'nün rekorlarla dolu hayatı

Tedavi gördüğü hastanede 50 yaşında yaşamını yitiren eski milli sporcu Naim Süleymanoğlu, 9 yaşında bağladığı halterde birçok olimpiyat ve dünya rekoruna imza attı.

18 Kasım 2017 Cumartesi 15:48
0 Okunma
'Cep herkülü'nün rekorlarla dolu hayatı

Henüz 15 yaşındayken Brezilya'da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanma başarısı gösteren Naim Süleymanoğlu, 16 yaşında ise bu kez rekor kırarak şampiyonluğa ulaştı ve halter tarihinin en genç dünya şampiyonu unvanını elde etti.

Kariyeri süresince 3 olimpiyat altın madalyası, 7 dünya şampiyonluğu ve 6 Avrupa şampiyonluğu bulunan Naim Süleymanoğlu, 46 kez dünya rekoru kırda. Milli halterci ayrıca, 1984 yılında henüz 16 yaşındayken silkme kategorisinde vücut ağırlığının 3 katını kaldıran ikinci halterci olarak da tarihe geçti.

"Cep herkülü" lakaplı Naim Süleymanoğlu, 1984, 1985 ve 1986 yıllarında ise dünyada "yılın haltercisi" seçildi.

Türkiye'ye ilticası 

Naim Süleymanoğlu, Bulgaristan'daki baskılardan kurtulmak ve Türkiye adına müsabakalara katılmak için 1986'da Avustralya'nın Melbourne şehrinde düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye Büyükelçiliği'ne sığınarak Türkiye'ye iltica etti.

1993 Dünya Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanmasının yanı sıra, 2 de dünya rekoru kıran Süleymanoğlu, 1994'te Bulgaristan'da yapılan Avrupa Halter Şampiyonası'nda sadece 3 kaldırış yaparak, 3 dünya rekoru kırdı.

Çin'de yapılan Dünya Şampiyonası'nda ise sakatlığının devam etmesine karşın 3 altın madalya kazanan Naim Süleymanoğlu, 2000 yılında Uluslararası Halter Federasyonunun asbaşkanlığı görevine getirildi.

Naim Süleymanoğlu'nun başarıları

Olimpiyat oyunları

1988 Seul Olimpiyatları:

Seul Olimpiyatları'na Türkiye adına katılabilmesi için Türk hükümetince Bulgaristan'a 1 milyon dolar ödenerek gerekli izin alındı. Bu olimpiyatlarda Naim Süleymanoğlu, 60 kilo koparmada sırasıyla 145, 150,5, 152,5, silkmede 175, 188,5, 190, toplamda da 320, 339, 342,5 kilo kaldırarak 6 dünya, 9 olimpiyat rekoru kırarak muhteşem bir zafer elde etti ve böylece Türkiye'ye olimpiyatlar tarihinde güreş dışında ilk altın madalya kazandıran sporcu oldu.

1992 Barselona Olimpiyatları:

Altın madalya kazandı ve aynı yıl Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından "Dünyanın En İyi Sporcusu" seçildi.

1996 Atlanta Olimpiyatları:

64 kiloda 4 dünya rekoru kırarak 3. kez olimpiyatlarda madalya kazanarak tarihe geçti.

2000 Sidney Olimpiyatları:

33 yaşında olması ve sakatlığı nedeniyle 3 kaldırışta sıfır çekerek başarı gösteremedi.

Dünya şampiyonaları 

1993 Dünya Şampiyonası:

3 altın madalya kazanırken, 2 de dünya rekoru kırdı.

1994 İstanbul'da yapılan Dünya Halter Şampiyonası:

İlk kez Türk seyircisi önüne çıktı. Sakat olmasına rağmen 3 dünya rekoru kırarak 3 altın madalya kazandı.

1995 Çin'de yapılan dünya şampiyonasında sakatlığı devam ediyordu ve 3 altın madalya kazandı.

Avrupa şampiyonaları 

1988'de Avrupa Halter Şampiyonası'na Türkiye adına katıldı ve üç altın madalya kazandı.

1994'te Bulgaristan'da yapılan Avrupa Halter Şampiyonası'nda sadece 3 kaldırış yaparak üç dünya rekoru kırdı.

1995 Avrupa Halter Şampiyonası'nda yine sakat olmasına rağmen 1 altın, 2 gümüş kazanarak Türkiye'nin takım halinde birinci olmasında önemli katkı sağladı.

Naim Süleymanoğlu, Uluslararası Halter Federasyonunun Aralık 2000'de Atina'da toplanan kongresinde asbaşkanlığa seçildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Naim Süleymanoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray, kötü serisine son vermek istiyor
Galatasaray, kötü serisine son vermek istiyor
''KOLTUĞA MERAKLI BAŞKAN DEĞİL, SPOR EMEKÇİSİYİM"
''KOLTUĞA MERAKLI BAŞKAN DEĞİL, SPOR EMEKÇİSİYİM"
WADA'dan Rusya'yı zora sokacak karar
WADA'dan Rusya'yı zora sokacak karar
Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri belli oldu
Avustralya Dünya Kupası biletini aldı
Avustralya Dünya Kupası biletini aldı
Aziz Yıldırım hakkında takipsizlik kararı
Aziz Yıldırım hakkında takipsizlik kararı
'Vodafone 39. İstanbul Maratonu çok iyi geçti'
'Vodafone 39. İstanbul Maratonu çok iyi geçti'
'Galatasaray ile müthiş bir maç olacak'
'Galatasaray ile müthiş bir maç olacak'
"Kişilikli duruş camianın en büyük beklentisi"
"Kişilikli duruş camianın en büyük beklentisi"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ