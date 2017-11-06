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Cenk Tosun yükselişini sürdürüyor

Beşiktaş formasıyla ilk 2 sezonunda resmi maçlarda 26 gol atan Cenk Tosun, sonraki 2 sezonda daha başarılı bir performans sergiledi.

Cenk Tosun yükselişini sürdürüyor

Beşiktaş formasıyla ilk 2 sezonunda resmi maçlarda 26 gol atan Cenk Tosun, sonraki 2 sezonda daha başarılı bir performans sergiledi.

06 Kasım 2017 Pazartesi 13:18
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Cenk Tosun yükselişini sürdürüyor

Beşiktaş'ın Süper Lig'de Göztepe ile yaptığı maçta gol atan oyunculardan biri olan Cenk Tosun, siyah-beyazlı takımda form grafiğini yükseltmeye devam ediyor.

Beşiktaş'a 2014-2015 sezonunda gelen ve ilk 2 sezonunda yabancı forvet oyuncuların gölgesinde kalan Cenk, geçen sezondan itibaren yakaladığı istikrarı sürdürdü. Siyah-beyazlı oyuncu, son 2 sezonda hem daha çok süre buldu hem daha çok gol attı.

Siyah-beyazlı formayla ilk 2 sezonunda resmi maçlarda toplam 26 gol atan Cenk, birinci forvet olarak değerlendirildiği sonraki 2 sezonda daha etkili bir performans sergiledi.

Cenk Tosun, geçen sezondan bu yana görev aldığı karşılaşmalarda toplam 34 kez fileleri havalandırdı. Beşiktaş kariyerindeki ikinci bölümünde şimdiye kadar 15 maça çıkan Cenk, bu sezonun sonuna kadar gollerini artırma fırsatını elinde bulunduruyor.

Şansını iyi değerlendirdi

Beşiktaş'taki ilk sezonunda Demba Ba'nın arkasında kalan ve 2015-2016 sezonunda da Mario Gomez'in alternatifi olarak şans bulabilen 26 yaşındaki oyuncu, son 2 sezonda ise takımının önemli parçalarından biri oldu.

Beşiktaş'ta sezon başından beri görev aldığı ilk 9 maçta sadece 4 gol atabilen Cenk Tosun, son 6 karşılaşmada ise 6 kez fileleri havalandırdı. Siyah-beyazlı ekibin yaptığı son 6 maçta sadece Medipol Başakşehir mücadelesini boş geçen Cenk, üst üste 3 resmi karşılaşmada takımına gol kazandırdı. 

60 gole ulaştı

Siyah-beyazlı oyuncu, Süper Lig'de Göztepe ile oynanan karşılaşmada attığı golle Beşiktaş kariyerinde 60. kez rakip fileleri havalandırdı.

Ligde takımına 38 gol kazandıran Cenk Tosun, Avrupa kupalarında 11 kez gol sevinci yaşadı. Tecrübeli oyuncu, Türkiye Kupası'nda 10 ve Süper Kupa'da 1 gole umza attı. 

Geçen sezon Kamerunlu oyuncu Vincent Aboubakar'ın önünde yer alan Cenk, 2017-2018'de ise Alvara Negredo'nun yerine ilk 11'de şans buldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşCenk TosunSüper LigGöztepe
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