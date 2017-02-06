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Cenk Tosun yıldızları geride bıraktı

Beşiktaş'ın forvet oyuncusu Cenk Tosun'un UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya attığı gol, grup aşamasının en güzel golü seçildi.

Cenk Tosun yıldızları geride bıraktı

Beşiktaş'ın forvet oyuncusu Cenk Tosun'un UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya attığı gol, grup aşamasının en güzel golü seçildi.

06 Şubat 2017 Pazartesi 13:25
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Cenk Tosun yıldızları geride bıraktı

Beşiktaş'ın forvet oyuncusu Cenk Tosun'un UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya attığı gol, grup aşamasının en güzel golü seçildi.

UEFA'nın internet sitesinde yapılan ankette, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Cenk Tosun'un Benfica'ya attığı gol, yüzde 39 oy oranıyla zirvede yer aldı.

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş'ın, Vodafone Arena'da Benfica ile 3-3 berabere kaldığı maçta Cenk Tosun takımının ilk golünü şık vuruşla atmıştı.

Grup aşamasının en iyi golünü atan Cenk Tosun, Real Madrid'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo ve Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski'yi geride bıraktı.

Legia Varşova'nın Belçikalı futbolcusu Vadis Odjidja'nın Real Madrid'e attığı gol yüzde 19'la ikinci, Ronaldo'nun Sporting Lizbon filelerine gönderdiği gol ise yüzde 18'le üçüncü oldu.

Lewandowski'nin Atletico Madrid'e attığı gol yüzde 10'la dördüncü olduğu listede, Juventuslu Juan Cuadrado'nun Lyon ağlarına gönderdiği gol yüzde 8'le beşinci ve Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'nın Dinamo Kiev'e attığı gol yüzde 6 ile altıncı sırayı aldı.

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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşCenk TosunUEFA Şampiyonlar LigiBenfica
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