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Cenk Tosun yeni sezona iddialı başladı

Beşiktaş'ta forvet hattında Alvaro Negredo ile forma için rekabet edecek Cenk Tosun, yeni sezona iddialı bir başlangıç yaptı.

Cenk Tosun yeni sezona iddialı başladı

Beşiktaş'ta forvet hattında Alvaro Negredo ile forma için rekabet edecek Cenk Tosun, yeni sezona iddialı bir başlangıç yaptı.

15 Ağustos 2017 Salı 11:01
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Cenk Tosun yeni sezona iddialı başladı

Beşiktaş'ta forvet hattında Alvaro Negredo ile forma için rekabet edecek Cenk Tosun, yeni sezona iddialı bir başlangıç yaptı.

Geçen sezon takımının en golcü oyuncusu olan Cenk Tosun, siyah-beyazlı ekibin 2017-2018'deki ilk iki resmi maçını da boş geçmedi.

Beşiktaş'ın oynadığı 5 hazırlık maçında kendini fazla gösteremeyen ve 2 gol atan Cenk, sezon başındaki resmi karşılaşmalarda ise farklı bir görüntü ortaya koydu. Hazırlık döneminde sadece Çin'de oynanan Schalke 04 karşılaşmasında iki kez fileleri havalandıran siyah-beyazlı futbolcu, Turkcell Süper Kupa'da Atiker Konyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle biten mücadelede takımının tek golünü kaydetti.

Cenk Tosun, Süper Lig'e de iyi bir başlangıç yaptı. Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Antalyaspor ile oynadığı ve 2-0 kazandığı mücadelede siyah-beyazlı futbolcu, penaltı atışında meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Cenk, bu sezonun ilk iki maçında da gol sevinci yaşamayı başardı.

Negredo ile rekabet içinde olacak

Beşiktaş'a geldiği 2014-2015 sezonundan itibaren farklı isimlerle bu yarışın içine giren siyah-beyazlı oyuncunun yeni takım arkadaşı, Negredo oldu. Siyah-beyazlı ekipteki ilk sezonunda Demba Ba'nın gerisinde kalan ve 5 gol atabilen Cenk, sonraki sezon Mario Gomez ile aynı rekabeti yaşadı ve 8 golde kaldı.

Geçen sezon takımın en golcü oyuncusuydu

Geçen sezonun başında Vincent Aboubakar ile rekabete giren Cenk, devre arasından itibaren Demba Ba'nın da kiralık olarak forma giydiği siyah-beyazlı ekip adına Süper Lig'de 20 gol kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşCenk TosunAlvaro Negredo
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