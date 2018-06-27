Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95277
ALTIN
187.552
DOLAR
4.6346
STERLİN
6.1288
EURO
5.3950
'Süper hücre fırtınası' güney Marmara'yı vurdu
'Süper hücre fırtınası' güney Marmara'yı...
Atlılar 'Ayvaz Dede Şenlikleri' için Saraybosna'dan yola çıktı
Atlılar 'Ayvaz Dede Şenlikleri' için...
'Güneş koruyucular UVA ve UVB filtreleri içermeli'
'Güneş koruyucular UVA ve UVB...
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
Edirne ve Tekirdağ için kuvvetli yağış uyarısı
Edirne ve Tekirdağ için kuvvetli...

Cenk Tosun'dan taraftara övgü

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen milli oyuncu Cenk Tosun, taraftarın yoğun ilgisi nedeniyle kulübüne çabuk uyum sağladığını söyledi.

Cenk Tosun'dan taraftara övgü

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen milli oyuncu Cenk Tosun, taraftarın yoğun ilgisi nedeniyle kulübüne çabuk uyum sağladığını söyledi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 13:46
0 Okunma
Cenk Tosun'dan taraftara övgü

Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulanan Cenk, İngiltere'ye gittiği günden bu yana taraftarın kendisine çok iyi davrandığını belirterek, "Kariyerim boyunca harika taraftarlar karşısında sahaya çıkma fırsatı bulduğum için çok şanslı bir oyuncuyum." dedi.

Eski kulübü Beşiktaş taraftarını da öven 27 yaşındaki golcü, "Beşiktaş taraftarı bana karşı her zaman sadıktı ve aynı durumu Everton'da da yaşıyorum. Taraftarın arkamda olduğunu biliyorum ve bu performansıma yansıyor. Verdikleri destek sayesinde sahaya çıktığımda en iyi performansımı sergilemek için daha fazla motive oluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Saha dışında da taraftarla arasının çok iyi olduğunu belirten Cenk, "Sokakta yürürken ve sosyal medyada sürekli beni destekliyor ve tezahürat yapıyorlar. Bu sıcak ortamda kendimi çok iyi hissediyorum ve performansımı yükselterek onların yüzünü güldürmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon devre arasında 22 milyon avroluk bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, Premier Lig'de 14 maçta 5 gole imza atmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cenk Tosun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son 16 turundaki iki eşleşme daha belli oldu
Son 16 turundaki iki eşleşme daha belli oldu
Pastore, Cengiz Ünderli Roma'ya gitti
Pastore, Cengiz Ünderli Roma'ya gitti
"Üst gruba avantajlı gitmek istiyoruz"
"Üst gruba avantajlı gitmek istiyoruz"
Kayserispor'un hedefi ilk beş
Kayserispor'un hedefi ilk beş
Dünya Kupası'nda iki grupta 4 maç oynanacak
Dünya Kupası'nda iki grupta 4 maç oynanacak
Gazişehir Gaziantep'de transfer
Gazişehir Gaziantep'de transfer
2018 FIFA Dünya Kupası
2018 FIFA Dünya Kupası
Son 16 turunda ilk iki eşleşme belli oldu
Son 16 turunda ilk iki eşleşme belli oldu
İyi ve daha başarılı bir takım oluşturmak istiyoruz
İyi ve daha başarılı bir takım oluşturmak istiyoruz

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ