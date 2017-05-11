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Cem İlkel yarı finalde

Karshi Challenger'da mücadele eden Cem İlkel, teklerde Kazak rakibi Aleksandr Nedovyesov'u 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Cem İlkel yarı finalde

Karshi Challenger'da mücadele eden Cem İlkel, teklerde Kazak rakibi Aleksandr Nedovyesov'u 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.

11 Mayıs 2017 Perşembe 13:29
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Cem İlkel yarı finalde

Karshi Challenger'da mücadele eden Cem İlkel, teklerde Kazak rakibi Aleksandr Nedovyesov'u 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından Özbekistan'da düzenlenen 75 bin dolar ödüllü turnuvanın tek erkekler çeyrek finalinde, dünya 326 numarası Cem İlkel ile sıralamada 256. basamakta yer alan Nedovyesov karşılaştı.

Milli tenisçi, karşılaşmadan 3-6, 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 galip ayrılarak yarı finale çıktı. Cem İlkel, yarı finalde dünya 203 numarası Dmitry Popko ile eşleşti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Karshi ChallengerCem İlkelProfesyonel Tenisçiler BirliğiTenis
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