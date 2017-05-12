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Cem İlkel finalde

Karshi Challenger'da mücadele eden milli tenisçi Cem İlkel, Kazak rakibi Dmitry Popko'yu 2-1 yenerek finale yükseldi.

Cem İlkel finalde

Karshi Challenger'da mücadele eden milli tenisçi Cem İlkel, Kazak rakibi Dmitry Popko'yu 2-1 yenerek finale yükseldi.

12 Mayıs 2017 Cuma 15:02
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Cem İlkel finalde

Karshi Challenger'da mücadele eden milli tenisçi Cem İlkel, Kazak rakibi Dmitry Popko'yu 2-1 yenerek finale yükseldi.

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından Özbekistan'da düzenlenen 75 bin dolar ödüllü turnuvanın tek erkekler yarı finalinde dünya 326 numarası Cem İlkel ile dünya 203 numarası Kazak Dmitry Popko karşılaştı.

Milli tenisçi, 2 saat 19 dakika süren karşılaşmadan 3-6, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 galip ayrılarak şampiyonluk maçına çıkmaya hak kazandı.

Geçen yıl düzenlenen TEB İzmir Cup'ın ardından ikinci kez ATP Challenger turnuvasında finale kalan 21 yaşındaki tenisçi, bu turda dünya 225'incisi Belaruslu Egor Gerasimov ile kozlarını paylaşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Karshi ChallengerCem İlkel
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