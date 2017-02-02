Celticsli Thomas'tan yine 40 sayılık performans

NBA'e 12 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın iddialı takımları Boston Celtics ile Toronto Raptors arasındaki mücadeleyi, 109-104 ev sahibi Celtics kazandı.

Galibiyet serisi 5 maça çıkan Celtics'te Isaiah Thomas, 19'u son çeyrekte 44 sayı ve 7 asist üretti. 1,75 metre boyundaki Thomas böylece üst üste 2'nci, son 22 maçta 5. defa 40 sayı barajını geçti.

Sakatlığı süren DeMar DeRozan'dan yoksun sahaya çıkan Raptors'ı, 32 sayı ve 5 asistle oynayan Kyle Lowry ayakta tutmaya çalıştı. Oyuna sonradan dahil olan Jared Sullinger ise 13 sayı, 6 ribaunt üretti.

Warriors, Hornets'ın işini ilk yarıda bitirdi

Lig lideri Golden State Warriors, Stephen Curry-Klay Thompson ikilisinin ilk yarıda 52 sayıya ulaştığı Charlotte Hornets karşılaşmasını 126-111 kazandı.