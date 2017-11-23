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Celtics'i Miami durdurdu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) deplasmanda Miami Heat'e 104-98 yenilen Boston Celtics'in 16 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Celtics'i Miami durdurdu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) deplasmanda Miami Heat'e 104-98 yenilen Boston Celtics'in 16 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

23 Kasım 2017 Perşembe 11:15
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Celtics'i Miami durdurdu

NBA'e 14 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Boston Celtics'in kulüp tarihindeki en uzun dördüncü galibiyet serisi, Miami Heat deplasmanında son buldu.

Ev sahibi takımda Goran Dragic, 27 sayı, 5 ribaunt, 4 asistlik performansıyla galibiyete katkıda bulunurken, Dion Waiters 26, Tyler Johnson 16 sayıyla oynadı. Kyrie Irving'in 23 sayıyla öne çıktığı konuk ekipte ise Jayson Tatum 18 sayı üretti.

Cavaliers'ten 6 maçlık seri

Sahasında Brooklyn Nets'i 119-109 yenen Cleveland Cavaliers, 6 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Cleveland Cavaliers'ta 33 sayı, 6 ribaunt, 5 asistlik performansıyla LeBron James, galibiyetin mimarlarından oldu. Kevin Love ve Dwyane Wade'ın 18'er sayılık katkı sağladığı maçta 7 dakika süre alan milli basketbolcu Cedi Osman 2 sayı, 1 ribauntla mücadeleyi tamamladı.

Brooklyn adına 20 sayı atan Rondae Hollis Jefferson'ın takımı adına en skorer isim olduğu maçta Joe Harris 18 sayı üretti.

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Anahtar Kelimeler:
NBABoston Celtics
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