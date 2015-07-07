Celtic Nadir Çiftçi'yi transfer etti

LONDRA - İskoçya Premier Lig takımlarından Celtic, milli futbolcu Nadir Çiftçi'yi renklerine bağladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren İskoçya Ligi'nin son şampiyonu Celtic, Dundee United takımında forma giyen 23 yaşındaki golcü futbolcu Nadir Çiftçi'nin transferi için kulübüyle anlaşmaya vardı. Celtic'le masaya oturan milli futbolcunun her konuda anlaşma sağladıktan sonra sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Yeşil-beyazlı ekip daha önce de Nadir Çiftçi için 900 bin ve 1 milyon sterlinlik iki teklifte bulunmuş ancak geri çevrilmişti. Dundee United, Birinci Lig takımlarından Wigan Athletic'in 1,5 milyon sterlinlik teklifini kabul etmiş fakat golcü futbolcu bu transfere sıcak bakmamıştı.

Kariyerinde Portsmouth, Kayserispor ve NAC Breda takımlarının formalarını giyen Çiftçi, İskoçya Ligi'nde son iki sezonda 33 kez rakip fileleri havalandırdı. Golcü futbolcu, Hollanda ve Türkiye'nin genç milli takımlarında 9 kez oynadı.

Transferin gerçekleşmesi halinde Nadir Çiftçi, Gary Mackay-Steven ve Stuart Armstrong'un ardından son altı ayda Celtic'in Dundee United'dan renklerine bağladığı üçüncü futbolcu olacak.