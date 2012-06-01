Çelik: ''Hukuki olarak nereye kadar gidebilirsek, orayızorlayacağız''

Gaziantepspor Başkanvekili Ömer Çelik, UEFA'nın Gaziantepspor'a verdiği ve mart ayında tebliğ edilen ceza üzerine CAS'a başvurduklarını, ancak taleplerinin reddedildiğini belirterek, ''Hukuki olarak nereye kadar gidebilirsek, orayı zorlayacağız'' dedi.

Ömer Çelik AA muhabirine, futbolcu transferiyle ilgili bazı kulüplerin UEFA'ya başvurduğunu, UEFA'nın da borcun ödenmesi için kendilerine belirli bir süre verdiğini dile getirdi.

''Biz de bu süre içerisinde ödemeyi yaptık'' diyen Çelik, buna rağmen disiplin cezası verildiğini ve bu cezanın mart ayında tebliğ edildiğini söyledi.

Bunun üzerine Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvurduklarını belirten Çelik, şunları kaydetti:

''Borçlarımızı ödediğimizi belirterek, CAS'a başvurduk ve disiplin cezasının kaldırılmasını istedik. CAS, talebimizi kabul etmedi. Hukuki olarak nereye kadar gidebilirsek, orayı zorlayacağız. Gaziantepspor'un hakkını savunacağız. Ama bu iş burada bitmez. Verilen cezayı zamanında ödedik. Cezanın otomatik olarak kalkmasını talep ediyoruz.''