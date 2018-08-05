Çekya'da kazanan Dovizioso

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 10. yarışı Çekya Grand Prix'sinde, Ducati takımının İtalyan pilotu Andrea Dovizioso birinci oldu.
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 10. ayağı, Çekya'nın Brno kenti ile aynı adı taşıyan 5,4 kilometrelik pistte 21 tur üzerinden yapıldı.
"Pole pozisyonu"ndan başladığı yarışı rakiplerinin önünde bitirmeyi başaran Andrea Dovizioso, bu sezon 2'nci, kariyerinin 10. MotoGP zaferine ulaştı.
Dovizioso'dan 0.178 saniye sonra bitiş çizgisini geçen takım arkadaşı Jorge Lorenzo 2'nci, liderin 0.368 saniye arkasındaki Repsol Honda sürücüsü Marc Marquez ise 3. oldu.
Sezonun 11. yarışı Avusturya Grand Prix'si, 12 Ağustos'ta koşulacak.
Pilotlar klasmanı
1. Marc Marquez (İspanya): 181 puan
2. Valentino Rossi (İtalya): 132
3. Andrea Dovizioso (İtalya): 113
4. Maverick Vinales (İspanya): 109
5. Jorge Lorenzo (İspanya): 105
AA