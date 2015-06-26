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Cedi Osman NBA'de draft edildi

Türkiye Basketbol Ligi'nde Anadolu Efes forması giyen Cedi Osman'ın hakları Cleveland Cavaliers'a devredildi

Cedi Osman NBA'de draft edildi

Türkiye Basketbol Ligi'nde Anadolu Efes forması giyen Cedi Osman'ın hakları Cleveland Cavaliers'a devredildi

26 Haziran 2015 Cuma 11:02
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Cedi Osman NBA'de draft edildi

ANKARA - Kentucky Üniversitesi'nin pivotu Karl-Anthony Towns, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2015 draftında Minnesota Timberwolves tarafından ilk sırada seçildi.

NBA'den yapılan açıklamaya göre, Brooklyn kentindeki Barclays Center'da yapılan draftta ilk oyuncu seçme hakkına sahip Timberwolves, tercihini, Amerikan Üniversitelerarası Basketbol Ligi'nde Kentucky Wildcats forması giyen 19 yaşındaki Karl-Anthony Towns'tan yana kullandı. 2,11 metre boyundaki Towns, üniversite kariyerini 10,3 sayı, 6,7 ribaunt ve 2,3 blok ortalamalarıyla tamamlamıştı.

İkinci tercih hakkına sahip Los Angeles Lakers, Ohio State Üniversitesi'nde geçirdiği 2014-15 sezonunda maç başına 19,3 sayı, 5,7 ribaunt ve 5 asist üreten 19 yaşındaki oyun kurucu D'Angelo Russell'ı seçti.

Üçüncü sıradan seçilen isim ise Philadelphia 76ers'ın tercih ettiği Duke Üniversitesi'nin 19 yaşındaki pivotu Jahlil Okafor oldu.

Türkiye Basketbol Ligi'nde Anadolu Efes forması giyen Cedi Osman da Timberwolves tarafından 31. sırada seçildi. Timberwolves, 20 yaşındaki milli basketbolcunun haklarını Cleveland Cavaliers'a devretti.

AA

Son Güncelleme: 26.06.2015 09:36
Anahtar Kelimeler:
önce VatanNBA
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