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Çaykur Rizespor şampiyonluk kupasını aldı

Spor Toto 1. Lig'de 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamlayan Çaykur Rizespor'a kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak verdi.

Çaykur Rizespor şampiyonluk kupasını aldı

Spor Toto 1. Lig'de 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamlayan Çaykur Rizespor'a kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak verdi.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 21:39
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Çaykur Rizespor şampiyonluk kupasını aldı

RİZE -  Spor Toto 1. Lig'de 2017-2018 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Çaykur Rizespor, kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan aldı.

Süper Lig'e çıkmayı geçen hafta garantileyen Çaykur Rizespor ile Gazişehir Gaziantep arasındaki karşılaşma ev sahibi ekibin 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla ligi 69 puanla lider tamamlayan Çaykur Rizespor, maçın ardından şampiyonluk sevinci yaşadı.

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından kupa töreni düzenlendi. Sahanın ortasındaki platforma tek tek davet edilen futbolcu ve teknik ekibe önce madalyaları verildi. Ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Servet Yardımcı ile birlikte şampiyonluk kupasını takım kaptanları Orhan Ovacıklı ve Leonard Kweuke'ye takdim etti.

Kupayı havaya kaldıran oyuncular büyük sevinç yaşadı. Ardından Çaykur Rizesporlu futbolcular kupa ile tur atarak taraftarları selamladı. Daha sonra binlerce taraftar sahaya girdi. Taraftarların arasında kalan futbolcular zaman zaman zor anlar yaşadı.

Taraftarlar ve bazı futbolcular saha içerisinde horon oynadı.

AA

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çaykurŞampiyonÖnce Vatan Gazetesi
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