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Çaykur Rizespor sahasında galip

Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor, sahasında Kayseri Erciyesspor'u 2-1 yendi.

Çaykur Rizespor sahasında galip

Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor, sahasında Kayseri Erciyesspor'u 2-1 yendi.

02 Eylül 2013 Pazartesi 08:33
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Çaykur Rizespor sahasında galip
RİZE

Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor, sahasında Kayseri Erciyesspor'u 2-1 yendi. 

7. dakikada ev sahibi Çaykur Rizespor öne geçti. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Sercan Kaya, Cernat ile paslaştı. Topu tekrar kontrol eden Sercan Kaya, ceza sahası dışındaki Ali Adnan'a pas verdi. Bu oyuncunun orta şut karışımı vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0

13. dakikada Çaykur Rizespor savunmasının yaptığı pas hatasında araya giren Yasin Öztekin, ceza sahasının sol çaprazından şutunda, kaleci Pawelek topu rahatlıkla kontrol etti.

21. dakikada gelişen Kayseri Erciyesspor atağında Arauz'un pasıyla topla buluşan Ibricic, rakibini geçerek sağ çaprazdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Pawelekte kaldı.

25. dakikada topla buluşan Cernat'ın ceza sahası dışından vuruşunda, kaleci Bojan, uzanarak meşin yuvarlağa hakim oldu.

27. dakikada sağ kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında, Tevfik Köse'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Koray Altınay'ın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

39. dakikada Ekrem Ekşioğlu'nun kullandığı serbest vuruşta, kaleci Pawelek topu iki hamlede kontrol etti.

40. dakikada sol kanattan köşe vuruşunu kullanan Ibricic, pasını ceza sahasının sol çaprazındaki Yasin Öztekin'e verdi. Bu futbolcunun vuruşunda top üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Çaykur Rizespor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

50. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Tevfik Köse'nin vuruşunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak oyun alanının dışına çıktı.

53. dakikada sol kanatta rakibinden topu kapan Kıvanç Karakaş'ın ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta, kaleci Bojan gole izin vermedi.

66. dakikada ev sahibi Çaykur Rizespor farkı ikiye çıkardı. Ali Adnan'ın kullandığı taç atışında Eren Albayrak topu kontrol etti. Bu oyuncu rakibini geçerek sol çaprazdan girdiği ceza sahasında yerden yaptığı sert vuruşla, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0

71. dakikada sağ çaprazda topu kontrol eden Sercan Kaya'nın uzak mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

73. dakikada sağ kanattan gelişen Kayseri Erciyesspor atağında Mangane'nin pası savunmadan sekerek Yasin Öztekin'de kaldı. Bu oyuncunun ceza sahasında bekletmeden vuruşunda, top kale direğinin üstünden dışarı çıktı.

76. dakikada konuk ekip Kayseri Erciyesspor farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Ibricic'in ceza sahasına yaptığı ortada Vleminckx'in kafayla yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1

88. dakikada Kayseri Erciyessporlu Vleminckx, Kıvanç Karakaş'a yaptığı faul sonrasında ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşma, Çaykur Rizespor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Öte yandan karşılaşma öncesi Çaykur Rizespor taraftarları "Rabia işareti" posteri açtı.

AA

Son Güncelleme: 02.09.2013 08:34
Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor
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