GAZİANTEP

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Gaziantepspor'u 2-1 yendi.

14. dakikada konuk ekip öne geçti. Jantscher'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Özgür Çek ceza alanı içine girdikten sonra orta yaptı. Ara direkte bekleyen Kweuke, gelen topu kafayla ağlarla buluşturdu: 0-1

32. dakikada ev sahibi takım beraberliği yakaladı. Ceza alanı içinde yaşanan karambol sonrasında topu önünde bulan Muhammed Ildiz, Van Hintum'a pas verdi. Van Hintum, ceza alanının hemen önünde sol taraftan topun gelişine sert vurdu, savunmaya çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere bitti.

İkinci yarı

50. dakikada Muhammed Ildiz'in pasıyla altıpas içinde topu iyi kontrol eden Kangwa, sol ayağıyla vuruşunu yaptı, ancak kaleci Diallo gole izin vermedi.

53. dakikada ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Muhammed Ildiz açısı dar olmasına rağmen vuruşunu yaptı, kaleci Diallo, sağına giden topu çıkarmayı başardı.

60. dakikada Muhammed Ildiz'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Musa Nizam ön direkte vuruşunu yaptı, top üstten auta çıktı.

70. dakikada konuk ekip yeniden öne geçti. Gaziantepspor defansından dönen topu iyi takip eden Saadane, meşin yuvarlağa gelişine sert vurdu ve ağlarla buluşturdu: 1-2

73. dakikada Larsson'un ceza alanı içine yaptığı ortasında Muhammed Ildiz sağ ayağıyla topun gelişine vuruşunu yaptı ancak top az farkla kale direğinin üzerinden auta gitti.

79. dakikada sol kanattan ceza alanı içine giren Özgür Çek pasını arka direğe çıkardı. Tuszynski, uygun durumda sağ ayağıyla şutunu çekti. Kaleci Gökhan Değirmenci sağına giden topu uzanarak çıkardı. İkinci pozisyonda bu kez Jantscher vuruşunu yaptı ancak kaleci Gökhan Değirmenci'yi geçen topu çizgi üzerinde Elyasa Süme çıkarmayı başardı.

Karşılaşmadan konuk ekip Çaykur Rizespor 2-1 galip ayrıldı.

Karşılaşmaya "Terörü lanetliyoruz" pankartı ile çıkan futbolcular, Kayseri'deki terör saldırısında şehit olanlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

AA