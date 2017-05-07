Çaykur Rizespor Bursaspor'u farklı yendi

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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Bursaspor'u 6-0 yendi.

7. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Kazanılan köşe vuruşunda Süleyman Koç'un ceza sahasına sağdan yaptığı ortada Kweuke, altıpasın önünde iyi yükselerek topu kafayla filelere gönderdi: 1-0

11. dakikada soldan Aziz Eraltay'ın ceza sahasına ortasında, Kubilay Kanatsızkuş'un bomboş pozisyonda yerden gelişine sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan iki hamlede topu kontrol etti.

25. dakikada ceza yayı üzerinden Kweuke'nin ara pasında, ceza sahasına giren Fink'in bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Harun Tekin'de kaldı.

37. dakikada Çaykur Rizespor, farkı 2'ye çıkardı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Dhurgham İsmail'in topuna Bursaspor defansında Sivok yatarak müdahale etmek istese de meşin yuvarlak bir kez daha Iraklı futbolcunun önünde kaldı. Dhurgham İsmail'in altıpas içerisine havalandırdığı topa iyi yükselen Kweuke, kafayla meşin yuvarlağı boş filelere gönderdi: 2-0

45. dakikada Çaykur Rizespor skoru 3-0'a taşıdı. Ceza sahasına giren Recep Niyaz'ın ara pasında Bursaspor defansının müdahale ettiği top, Oğulcan Çağlayan'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun sağ çaprazdan yerden vuruşunda, top filelere gitti.

45+2. dakikada Çaykur Rizespor, dördüncü golü buldu. Süleyman Koç'un sağdan ceza sahasına ortasında, altıpas içerisinde Recep Niyaz'ın gelişine vuruşunda, yerden seken top kaleci Harun Tekin'in üzerinden filelerle buluştu: 4-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, Çaykur Rizespor'un 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor ile Bursaspor arasında oynanan maçın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 4-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

50. dakikada Jorquera'nın ceza sahası dışından sert şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

59. dakikada Recep Niyaz'ın ara pasında kalesini terk eden Harun Tekin'in ceza sahasında müdahale ettiği top, Oğulcan Çağlayan'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası sol korner çizgisi üzerinden şutunda, meşin yuvarlak yan kale direğine çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu önünde bulan Edomwonyi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üstten farklı şekilde auta çıktı.

61. dakikada sol taraftan Aziz Eraltay'ın ceza sahasına ortasında, Stancu'nun yakın mesafeden vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan topu çelmeyi başardı. Dönen topu önünde bulan Jorquera'nın bekletmeden sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan bir kez daha yatarak meşin yuvarlağı uzaklaştırmayı başardı.

69. dakikada Oğuz Han Aynaoğlu'nun ara pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Süleyman Koç'un plasesinde, kaleye yönelen topu çizgi üzerinden Aziz Eraltay çevirdi.

81. dakikada Çaykur Rizespor skoru 5-0'a getirdi. Bursaspor defansının geri pasında araya giren ve topu kapan Kweuke'nin ceza sahasında yerden pasında, Edomwonyi meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi.

90. dakikada Çaykur Rizespor farkı 6'ya çıkardı. Kazanılan köşe vuruşunda Dhurgham İsmail'in soldan ceza sahasına ortasında, iyi yükselen Nosa Igiebor'un kafa vuruşunda top filelere gitti: 6-0

Karşılaşmayı Çaykur Rizespor, 6-0 kazandı.