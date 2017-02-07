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Cavaliers, Wizards'ın serisini bitirdi

NBA'de Cleveland Cavaliers, Washington Wizards'ı deplasmanda 140-135 yenerek rakibinin iç sahadaki 17 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Cavaliers, Wizards'ın serisini bitirdi

NBA'de Cleveland Cavaliers, Washington Wizards'ı deplasmanda 140-135 yenerek rakibinin iç sahadaki 17 maçlık galibiyet serisine son verdi.

07 Şubat 2017 Salı 10:47
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Cavaliers, Wizards'ın serisini bitirdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, Washington Wizards'ı deplasmanda 140-135 yenerek rakibinin iç sahadaki 17 maçlık galibiyet serisini bitirdi.

NBA'e 11 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Cavaliers, 4. sıradaki Wizards'ı LeBron James'in son saniye basketiyle uzatmaya taşıdığı maçta 140-135 mağlup ederek art arda 3. olmak üzere 35. galibiyetini aldı.

Verizon Center'da oynanan maçta Kevin Love 39 sayı, 12 ribaunt, LeBron James 32 sayı, 17 asist ve Tristan Thompson 22 sayı, 12 ribauntla "double-double" yaparak galibiyete katkı sağladı.

Bu sezon 51. maçında 21. yenilgisini yaşayan Wizards'ta Bradley Beal 41, Otto Porter Jr 25, John Wall 22 sayı attı.

Heat'ten üst üste 11. galibiyet

Doğu Konferansı 11'incisi Miami Heat, Target Center'da konuk olduğu Minnesota Timberwolves'u 115-113 yenerek galibiyet serisini 11 maça çıkardı.

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Anahtar Kelimeler:
NBAWashington WizardsKevin Love
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