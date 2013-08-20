CAS'tan Fenerbahçe ve Beşiktaş açıklaması

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi, Beşiktaş'ın UEFA ile olan duruşmasının yarın, Fenerbahçe'nin ise 21 ve 22 Ağustos'ta yapılacağını duyurdu.

ANKARA



Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Fenerbahçe veBeşiktaş ile Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) arasındaki duruşmaların bu hafta yapılacağını duyurdu.



CAS'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, UEFA ile hızlı yargılama konusunda anlaşan kulüplerden Beşiktaş'ın duruşması yarın, Fenerbahçe'nin ise 21 ve 22 Ağustos tarihlerinde İsviçre'nin Lozan kentinde yapılacak. CAS prosedürü doğrultusunda kamuoyuna kapalı olarak gerçekleşecek duruşmalara, kulüp temsilcileri katılacak.



Fenerbahçe ile ilgili kararın 28, Beşiktaş ile ilgili kararın ise 30 Ağustos'ta verilmesi bekleniyor.





AA