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CAS'tan Beşiktaş'a kötü haber

CAS, UEFA'nın Beşiktaş'a verdiği 1 yıllık men cezasını onadı. Beşiktaş'ın yerine gruplarda Tromsö mücadele edecek.

CAS'tan Beşiktaş'a kötü haber

CAS, UEFA'nın Beşiktaş'a verdiği 1 yıllık men cezasını onadı. Beşiktaş'ın yerine gruplarda Tromsö mücadele edecek.

30 Ağustos 2013 Cuma 11:57
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CAS'tan Beşiktaş'a kötü haber

ANKARA

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), UEFA'nın Beşiktaş'a verdiği 1 yıl Avrupa kupalarından men cezasını onadı.

CAS'ın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, uluslararası mahkeme, UEFA'nın Beşiktaş'ı 2013-2014 UEFA Avrupa Ligi'nden men ettiği cezaya ilişkin siyah-beyazlı kulübün yaptığı başvuruyu reddetti. Durumun aciliyeti nedeniyle gerekçeli kararı açıklamayan CAS, bu kararın en kısa sürede yayımlanacağını duyurdu.

CAS'ın da onadığı bu kararla, Beşiktaş 2013-2014 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ne katılamayacak.

UEFA, Beşiktaş'ı şike iddiasıyla UEFA Avrupa Ligi'nden men etmiş, siyah-beyazlı kulüp de bu kararı CAS'a taşımıştı. Tarafların ortak anlaşmasıyla CAS, hızlandırılmış bir kararla cezanın yürütmesini durdurmuş, Beşiktaş da UEFA Avrupa Ligi'ndeki mücadelesine devam etmişti.
Beşiktaşlı yöneticiler, 20 Ağustos'ta İsviçre'nin Lozan kentinde CAS'ta savunmasını yapmıştı.

Beşiktaş'ın yerine Tromsö

UEFA Avrupa Ligi'nden men edilen Beşiktaş'ın yerine, siyah-beyazlı takımın play-off turunda elediği Norveç takımı Tromsö grup maçlarında mücadele edecek.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS), UEFA Disiplin Kurulu'nun Beşiktaş'a 15 Temmuz'da verdiği "2013-2014 Avrupa Ligi'nden men cezası"nı onamasının ardından UEFA Acil Durum Heyeti'nin bu sabah toplandı.

UEFA İcra Komitesi'nin 5 üyesinden oluşan UEFA Acil Durum Heyeti, play-off turunda Beşiktaş'a elenen Tromsö'nün, 2013-2014 UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara katılmasına karar verdi.

Norveç kulübü, bugün TSİ 14.00'de Monaco'da yapılacak UEFA Avrupa Ligi grup kuralarına Beşiktaş'ın yerine katılacak.

AA

Son Güncelleme: 30.08.2013 11:58
Anahtar Kelimeler:
CAStan Beşiktaşa Kötü Haber
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